Szalmonellás édességeket hív vissza a Nébih

Az MTI-nek küldött tájékoztatás szerint az intézkedés valamennyi minőségmegőrzési idejű tételt érinti. A Nébih egyúttal arra kérte a vásárlókat, hogy ne fogyasszák el a szennyezettségben érintett termékeket.

A hivatal azt kéri, hogy aki vásárolt ezekből az édességekből, a vásárlás helyén érdeklődjön a vételár visszatérítéséről.

A Kindernél is visszahívtak termékeket

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy a Kinder több csokoládéját is vissza kellett hívni, ugyanis jó pár termékről kiderült, hogy szalmonellás lehet. Az érintett termékekből Magyarországra is érkezett, ezeket a Nébih vissza is hívta.

Fotó: Nébih

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ gyorsjelentése szerint a több embert is megfertőző szalmonellatörzset egy 2021 decemberében vett mintával azonosították.