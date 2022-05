Az olaj miatt érhet véget a háború

Valami sokkal nagyobb horderejű történik Oroszországban, ami kihathat az ország jövőjére – idézi a Yahoo Finance Dan Dickert, a The Energy Word alapítóját.

Oroszországot elhagyta az amerikai ExxonMobil, a francia Total Energies és a brit British Petrol energiavállalat, ennek is köszönhető, hogy az oroszországi kőolaj-kitermelés áprilisban napi több mint egymillió hordóval csökkent

– tette hozzá Dicker.

Úgy véli, hogy hosszú távon rendszerszintű probléma válhat az oroszországi kőolaj-kitermelés csökkenéséből. Ez pedig valakik számára nagyon nagy üzletet jelenthet, hiszen az árak az egekbe emelkedhetnek.

Ördögtől valónak tekintik az orosz nyersolajat

Tudvalevő, hogy a Nyugat Oroszország ellen szankciókat vezetett be az Ukrajna elleni háború miatt, ezután pedig a nyugati vállalatok nagy része felhagyott az oroszországi befektetésekkel, és sokan ki is vonultak az országból. A háború miatt a piac ördögtől valónak tekintette az orosz nyersolajat, ennek következtében az árak meredeken emelkedtek.

Dicker szerint anyagi szempontból Kína és India is hasznot húz abból, hogy az oroszok kénytelenek kedvezményes áron eladni nekik az olajat, miközben az oroszországi kitermelés csökkenése az egész világpiacra kiható tényező, és ez a világpiaci árak növekedését eredményezi.

Az elemző szerint a kitermelés visszaesése nyomást gyakorolhat majd az orosz elnökre, Vlagyimir Putyinra is, így pedig véget érhet az ukrajnai háború. Ezt az állítását arra alapozza, hogy Oroszország bevételei nagymértékben függenek az olajeladásaitól.

Végül az orosz gazdaságra nehezedő nyomás lesz az, ami megakadályozza Putyint abban, amit jelenleg csinál

– tette hozzá.

Az utóbbi hónapban óriási különbség alakult ki a két olajtípus árai között: kedden a Brent hordónként 106,83 dollárba, míg a Ural hordónként 71,56 dollárba került. A két olajtípus ára közötti olló 2022 februárjának elején kezdett el nyílni, kezdetben hordónkénti két dollárnál is kisebb volt a különbség.

Aztán a háború kezdetekor, 2022. február 24-én már 6,6 dollárt tett ki, míg április 12-én már 34,5 dollárra rúgott. Azóta is tartja a 34–35,5 dolláros differenciát, de az utóbbi hetekben is még enyhén emelkedett az árak közötti különbözet.

Hétfőn a német sajtó arról számolt be, hogy már Berlin is támogatja az orosz olajimport korlátozását, és szerintük most már csak a budapesti kormányon múlhat az olajembargó uniós szintű megszavazása.

Szijjártó Péter külügyminiszter hétfőn újra hangsúlyozta, hogy Magyarország nem szavaz meg semmilyen olajembergót, mert annak megszavazása káros lenne a gazdaság számára.

Mi Magyarország kőolaj-, illetve földgázellátását veszélybe sodró javaslatot nem tudunk megszavazni.

Az orosz–ukrán háború fejleményeit kedden is percről percre közvetítjük, cikkünket itt találja.

(Borítókép: Egy orosz olajfinomító Volgográdban, Oroszországban 2022. április 22-én. Fotó: Reuters Photographer / Reuters)