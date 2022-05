Noha már eddig is volt magyar szamóca a piacokon és a boltokban – a fűtött termesztő- vagy növényházakból –, az igazi szezon most, májustól indul be: a hidegfóliás termesztésből most érkezik majd nagyobb mennyiségben a gyümölcs a boltokba és a piacokra.– derül ki a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szezon eleji körképéből. A kertészek abban bíznak, hogy kitart a szerencséjük:

a lassan melegedő tavasz eddig segítette az értékesítést,

és bíznak benne, hogy ez májusban is így lesz, és nem csúszik össze hirtelen melegedés miatt a hidegfóliás és a szabadföldi áru – utóbbi ültetvényekről május végére várható jelentősebb mennyiség – értékesítése. Ez ugyanis megfelelő és kiegyenlített árszínvonalat ad a szezonban, és segíti a termőterület megtartását is. Egy-egy veszteséges év után jellemzően inkább csökkenés a jellemző, és az ágazat hosszabb távú kilátásait tekintve kevéssé biztató, hogy a továbbra is erősen kézimunka-igényes termesztéshez nehéz nagyobb területre munkaerőt biztosítani. Ahogyan azt is fájlalja a terméktanács, hogy az ültetvénytelepítési pályázatra nagyon kevés régi termelő adott be pályázatot.

A termőterület várhatóan idén is a tavalyihoz hasonlóan alakul a terméktanács reményei szerint, bár ezt nehéz prognosztizálni, mivel az ágazat évtizedes leépülése miatt sok az egy hektár alatti területen gazdálkodó kistermelő. A rendszerváltáskor a KSH szerint még 15 700 tonnányi szamóca termett Magyarországon, ami a piaci értékesítési nehézségek, esetenként elmaradó fejlesztések miatt 2020-ra 5197 tonnára olvadt, amit az előző évhez képest 118 hektárral nagyobb, de mindössze 846 hektárnyi termőterületről takarítottak be. A terméktanács nyilvántartása szerint 2021-ben ebből mindössze országszerte 547 hektárnyi a professzionálisan, minimum egyhektárnyi vagy még nagyobb területen gazdálkodó árutermelő szamócatermesztő gazdaság.

Pedig kereslet lenne, mivel 2021-ben is nőtt az importszamóca mennyisége, összesen 3873 tonnát hoztak be az országba a terméktanács összesítése szerint, 10,1 millió dollár értékben. A magyar szamóca exportja ettől lényegesen elmarad, mindössze 68 tonnányi talált gazdára külpiacokon, 325 ezer dollár értékben.

Idén eddig az importáru sem tarolta le a piacokat,

noha vannak aggodalmak azzal kapcsolatban, hogy a kieső orosz piacaik miatt kissé bajban lévő görög termelők mennyire hajlandók akár áron alul is szabadulni az árujuktól. Az importvolumen mindenesetre nőtt Görögországból. Április végén a nagybani piacon jellemzően a kilogrammonkénti 3,0–4,5 euró közötti ársávban értékesítették az importszamócát, míg a magyar gyümölcs termelői ára 2000–2400 forint között volt, ami a márciusi 4500 forintos piacra lépő termelői árhoz képest már határozottan barátibb. A piacokon és a boltokban a fogyasztói árak ettől jellemzően magasabbak voltak, akadt háromezer forintos induló ár is.

