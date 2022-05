A koronavírus és az infláció megdrágította a debreceni pilótaképzést

A Debreceni Egyetemen 2018-ban indult a pilótaképzés. A koronavírus miatt elmaradt oktatás drágulása az oka, hogy a képzést végző céggel most módosítaniuk kellett a szerződést. Az is kiderült, hogy Debrecenben már nem repülőgép-vezetőket, hanem repülőmérnököket képeznek.

Az eredetileg hét, de most már nyolc féléves, angol nyelvű pilótaképzés indult Debrecenben 2018 őszén, a tandíj félévente 4,5 millió forint. A legfrissebb Európa Uniós közbeszerzési értesítő szerint az akkor harminc fővel, a műszaki karon indult hivatásos repülőgép-vezető képzést egy EMMI rendelet alapján 2019. február 19. napjától „repülőmérnöki” képzésre keresztelték át – írta meg az Mfor.

A közbeszerzési szerződés módosítására azért volt szükség, mert az „élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó” koronavírus miatt a kormány 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki. Emiatt az egyetem és a Pharmaflight Nemzetközi Tudományos és Szolgáltató Központ Zrt. közötti keretmegállapodás keretében meghatározott képzési időt az elrendelt oktatási szünet miatt meghosszabbították, mégpedig a 2021/2022. tanév tavaszi félévére.

A képzés a Tempus Alapítvány ösztöndíj-támogatásával valósul meg, így 20 fő Stipendium Hungaricum miniszteri ösztöndíjas hallató részére szól a Debreceni Egyetem idei tanévére halasztott oktatása. A költségekről és a tanórákról az mfor cikkében tudnak további részleteket olvasni.

Magyarországon állami oktatás ezen a területen a Budapesti Műszaki Egyetemen is van, náluk 2017-ben indult a pilótaképzés. A négy féléves oktatás tandíja 22 millió forint, és a gödöllői székhelyű Cavok Aviation Training Kft-vel működnek együtt. Igazán öreg motorosnak viszont a Nyíregyházi Egyetem számít, ahol 1968 óta képeznek pilótákat, és a 3,5 éves időszak összesen 13-14 millió forintba kerül. A magyarországi képzések között fontos szerepet tölt be a Wizz Air kadétképzése is. A cég 2030-ig 4600 pilótával tervezi bővíteni munkatársai számát, és ehhez már el is indította új pilótáinak toborzását. Ők tavaly 150 pilótát képeztek ki. Náluk a tandíj egy részét előre, másik részét pedig a kezdést követően kell megfizetni, a részleteket szintén az mfor vonatkozó cikkében olvashatja.

(Borítókép: Pilótanövendékek egy Airbus A320-as repülőgép-szimulátorban a Pharma Flight repülés-élettani kutató- és pilótaképző központban Debrecenben 2020. június 29-án. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)