Felmérés: a magyarok többsége a műanyag palackok visszaválthatósága mellett

A magyarok többsége támogatná, ha az ásványvizes palackokat az üvegekhez hasonlóan vissza lehetne váltani a boltokban – derült ki a Mizse ásványvízmárka megbízásából készített online reprezentatív felmérésből.

Az MTI-nek küldött csütörtöki közleményben kiemelik, hogy Magyarországon a legelterjedtebb csomagolóeszköz a műanyag. Ennek a mennyisége viszont már olyan mértéket ölt, hogy a lakosság döntő része mindenképpen helyeselne egy olyan megoldást, ami a műanyagok kidobása helyett azok begyűjtésére épül.

A Mizse megbízásából idén áprilisban készült országos kutatás szerint a hazai felnőtt lakosság 61 százaléka támogatná, ha visszaválthatók lennének a boltban vásárolt műanyag palackok. Másrészt a válaszadók jelentős hányada, 34 százalékuk annak is hangot adott, hogy örülne, ha az ásványvizes palackok – amelyekből évente több tízmillió gördül le a hazai gyártósorokról – a mostaninál is kevesebb műanyag felhasználásával készülnének.

A kutatás adatai alapján az sem változott, hogy a magyar vásárlók körében továbbra is a 1,5 literes kiszerelésű ásványvizek a legnépszerűbbek, amelynek az ideális jellemzőit is megfogalmazták a válaszadók. Fontosnak tartották, hogy a termékeket Magyarországon palackozzák (negyven százalék), hogy az összetételéről, a gyártásáról pontos tájékoztatást nyújtson a termék címkéje (36 százalék), hogy súlyra könnyű legyen, és lehetőség szerint minél kevesebb műanyagot tartalmazzon (29 százalék), ugyanakkor semmiképp se horpadjon be víziváskor (34 százalék). A Mizse felkérésére a felmérést április 5. és 11. között a Pulzus közvélemény-kutató a Pulzus Kutatási Rendszer módszertanával készítette.

Annyit érdemes lehet ehhez hozzátennünk, hogy korábban már mások is gondolkoztak ezen a lehetőségen, de államilag nem vezették be.

Gondot okozhat ugyan a logisztika: a sok flakon túl nagy térfogatú, ezért sokkal kényelmesebb és hatékonyabb szelektív hulladékgyűjtőkben összegyűjteni a hatalmas mennyiséget.

Meglátásuk szerint a nagyobb visszagyűjtési arány eléréséhez inkább az lenne a jobb megoldás, ha országosan és területi eloszlásban is sokkal több szelektív gyűjtő állna rendelkezésre, és az emberek gondolkozásán is változtatni kellene, mert sokan így sem az orruk előtt lévő szelektív gyűjtőbe, hanem a vegyesbe dobják bele a PET-palackokat.

