Elfelejthetjük a befőzőszezon alacsonyabb zöldségárait

Minden is drágult, ez látszik majd a nyári árakon is.

Május elvileg az a hónap, amikor a hazai és import primőr zöldségeket egyre nagyobb mennyiségben váltja a belföldi friss tavaszi áru, és ez a mennyiségi bővülés már az árak szezonális mérséklődésén is látszik. A belföldi hajtatott paradicsom és kígyóuborka termelői árakban mindenesetre már érződik a húsvét utáni szokásos szezonális, mintegy 30-50 százalékos áresés, az más kérdés, hogy a fogyasztói árakban mennyire jelenik ez meg – mondta az Indexnek Gubacsi Zoltán, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeb) alelnöke.

A fóliasátrakban termesztett korai paprika esetében pedig a fogyasztói árak alakulása ellenére sem számít kiugróan magasnak a februári induló 1000-1200 forintos termelői ár, mivel 2004–2005-ben is ilyen szinten alakult a primőr áru belépő ára. Az Agrárközgazdasági Intézet Piaci Árinformációs rendszere szerint május első hetére kilogrammonként 800 forintra esett vissza a paprika termelői ára a Budapesti Nagybani Piacon, de ez még így is közel 18 százalékkal magasabb, mint 2021 azonos időszakában.

Az általános kertészeti költségemelkedés – főleg a műtrágya és az energiaárak drasztikus drágulása fájt a gazdáknak – miatt eleve magasabb árszintről esett vissza a főbb kertészeti termékek ára is. Az AKI adatai szerint a hajtatott, 6–9 cm-es fürtös uborka 825 forintos kilogrammonkénti ára 9, a kígyóuborka termelői átlagára – ami május elejére 625 forintra csökkent a nagybanin – 39 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi árszintet. A belföldi 40-47 milliméter átmérőjű gömbparadicsom 835 forintos termelői átlagára 51 százalékkal volt magasabb a tavalyinál, és közel ekkora, 48 százalékos különbség mutatkozik az azonos méretkategóriába tartozó fürtös paradicsom nagybanis árában is a 2021-es átlagárhoz képest.

A belföldi primőr csomós sárgarépa a tavalyival egyező, csomónként 250 forintos termelői áron lépett piacra, a petrezselyemgyökér azonban 400 forintos kiszerelésenkénti árral indult, szemben a tavalyi 325 forinttal. A tárolt lédig sárgarépa és petrezselyemgyökér az előző évinél 10, illetve 12 százalékkal alacsonyabb termelői árral szerepelt a nagybani kínálatában. A hazai spárga is elérhető már a nagybanikon, a halványított (fehér) és a zöld spárgát egyaránt 2200 forint/kilogrammos áron kínálták leggyakrabban, ami csaknem 5 százalékkal haladta meg a 2021 azonos hetit.

Mind az uborka, mind a paradicsom magasabb termelői áron került tavasszal a piacokra Európa-szerte, miután tisztázódott, hogy az orosz–ukrán háború miatt feltorlódott török zöldségek mégsem az európai piacokra kerülnek, hanem folytatódhat az orosz relációjú exportjuk – mondta Gubacsi Zoltán. Úgy vélte, hogy mivel Hollandiában 15-20 százalékkal csökkent már eddig is a paradicsom-termesztőfelület az energiaárak és egyéb költségek emelkedése miatt, a másik jelentős kibocsátó országban, Olaszországban pedig növényegészségügyi problémákkal küzdenek a termelők, amelyek egyelőre megjósolhatatlan hatással lesznek a hozamokra és az uniós árualapra, ezért idén is van rá esély, hogy a nyári főszezonban is folytatódhat az áremelkedés belföldön is. Bár szerinte a mostani inflációs környezetben várhatóan nem a zöldség-gyümölcsfélék áránál látjuk majd a legnagyobb emelkedést a nyáron.

Viszont szerinte a befőzőszezont, és annak egykori 40-50 forintos kilogrammonkénti nyomott árait elfelejthetjük. Részben azért, mert a hazai friss paradicsompiacon a szabadföldi termesztés visszaszorulásával és a professzionális hajtatással foglalkozó gazdaságok elterjedésével jobban tervezhető még a főszezon árukibocsátása is. Másrészt pedig, ha a háború elhúzódása miatt mellékhatásként még jobban csökken az európai termelés, a kereslet pedig szinten marad, és a belföldinél kedvezőbb árak alakulnak ki Nyugat-Európában, akkor a magyar árut is inkább ott próbálják majd meg értékesíteni a termelők. Áruhiányra persze nem kell számítani, magasabb nyári árakra viszont igen. Tavaly is egy átmeneti európai áruhiány elszívó hatása miatt alakult úgy, hogy a júliusi alacsonyabb árszint után augusztusban a kiemelkedően jónak számító, kilogrammonként egyeurós termelői árakkal értékesíthettek belföldön is a gazdák. Az uborka esetében is sokkal kiegyenlítettebben működik a piac, és eleve magasabb nyári árakkal dolgoznak a kertészek.

