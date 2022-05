Elon Musk a csillagokat is beígérte a Twitterért

A befektetőkkel folytatott megbeszéléseken Elon Musk azt ígérte azoknak, akiktől pénzt kért a Twitter megvásárlás előtt, hogy vaskos profitra tehetnek szert, ha a tervei révbe érnek. Mielőtt hivatalosan is ajánlatot tett volna a Twitter megvásárlására, Musk azt mondta, hogy 46,5 milliárd dolláros finanszírozást biztosított az üzlethez. Egy csütörtökön közzétett szabályozási bejelentés szerint Musk egy sor új támogatót is bevont, akik együttesen 7,1 milliárd dollárral egészítették ki az ajánlatát.

Akkor mondta azt, hogy ha minden jól megy, a befektetéseik öt-tízszeresét kaphatják vissza.

Musk azt is elmondta a befektetőknek, hogy 2025-re több mint 500 millióra tudná megduplázni a Twitter felhasználói számát – írja a Business Insider, amely szerint erre az időtávra azt mondta, hogy több mint kétszeresére tudja növelni a Twitter bevételeit, és több tízmillió fizetős előfizetőt tud bevonni.

Musk egy mostanra törölt tweetjében elmélkedett arról, hogy a Twitter előfizetési szolgáltatást indíthatna, ami azt jelentené, hogy az emberek egy kék, ellenőrzött jelölést kaphatnának a pénzükért, és így nem kellene reklámokat látni a platformon.

Musk egy keddi tweetben azt mondta, hogy a Twitter a kormányzati és kereskedelmi felhasználóknak csekély költséget számíthatna fel a szolgáltatás használatáért. Hozzátette, hogy a mezei felhasználók számára a Twitter mindig ingyenes lesz.

A New York Times arról számolt be, hogy Musk azt mondta a befektetőknek, hogy egy ideig a Twitter vezérigazgatója lesz. A CNBC-nek nyilatkozó források azt is elmondták, hogy Musk várhatóan már akkor a cég élére léphet elő, ha lezárják a felvásárlást. Az üzlet egyelőre a szabályozó hatóságok jóváhagyására vár.

