Beszakadt a bitcoin, és a java még hátravan

Azért adták el hatalmas mennyiségben a kriptodevizákat csütörtökön, mert aznap az amerikai tőzsdén az idei év legrosszabb napját láthattuk, és ez a kriptodevizák piacát is megingatta. Csütörtökön az S&P 500 index 3,56 százalékot, a Nasdaq Composit pedig 4,99 százalékot esett. A rossz teljesítményt illetően a Dow Jones Industrial Average is csatlakozott hozzájuk, hiszen 3,12 százalékkal, azaz 1063 ponttal került lejjebb, ami azért emelhető ki, mert 1000 pont feletti esést 2020 óta nem produkált – írta meg a CNBC.

A részvénypiaccal továbbra is korrelált a bitcoin árfolyama, hiszen a CoinDesk adatai szerint csütörtökön több mint 8 százalékot esett, pénteken 12.02-kor pedig 36 338 dolláron állt. Az árfolyam csütörtökön napközben átmenetileg 36 ezer dollár alatt is tartózkodott. Más kriptodevizák sem kerülhették el az esést: az éter (ethereum) és a ripple (XRP) is nagy vérveszteséget szenvedtek el. A komoly mínuszokat hozó nap mintegy 129 milliárd dollárnyi kriptóban tartott vagyont törölt ki a piacokról.

A kamatemelésekkel kapcsolatos piaci várakozások világszerte félelmet generálnak a befektetőkben. A Dow 2020 óta nem esett akkorát, mint csütörtökön, és az összes kockázatos eszköz követte a példáját, a kriptodevizákat is beleértve

– mondta Vijay Ayyar, a Luno kriptotőzsde vállalatfejlesztési és nemzetközi részlegének alelnöke a CNBC-nek.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) szerdán fél százalékponttal megemelte az amerikai alapkamatot. Mivel további kamatemelések várhatók, ezért a befektetők az amerikai gazdaság visszaesésétől (recessziótól) tartanak.

Ayyar szerint a bitcoin letörte a 37 500 dollár körüli támaszt, ezért szerinte a következő napokban az árfolyamesés begyorsulhat. Hozzátette, hogy a bitcoin hamarosan a harmincezer dolláros mélypontot is tesztelheti, és ha ott sem nyugszik meg, még 25 ezer dollárra is csökkenhet.

Az esésben láthattunk némi megtorpanást, de semmi sem utal a hangulat megváltozására, hacsak a bitcoin nem képes valahogyan 42 ezer dollár fölé kerülni – tette hozzá Ayyar.

