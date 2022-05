Öngyilkos drónokat vesz Magyarország?

A német Rheinmetall vállalat a magyar kormány egyik legjelentősebb hadiipari partnere. A vállalat több gyártóüzem megépítését is elkezdte már Magyarországon: a zalaegerszegi és a kaposvári üzem is alkalmas gumikerekes harcjárművek gyártására, és kezdetben a Lynx gyalogsági harcjármű lehet a két gyár legismertebb terméke, de hazai felhasználásra és exportra is fognak különböző fegyverrendszereket gyártani.

A Rheinmetall 2022 első negyedéves pénzügyi jelentésében olvasható, hogy mely országokkal milyen hadiipari értékesítésekről tárgyalnak. Számos ország tárgyal a céggel: így Szlovákia, Csehország, Ausztrália, az Amerikai Egyesült Államok, Olaszország, Görögország, Nagy-Britannia és Litvánia mellett Magyarország is rajta van a listán. A felsoroltak közül több ország is az itthon is gyártott Lynxek felvevőpiaca lehet. Nagy újdonságnak számít, hogy a potenciális magyar beszerzések között az öngyilkos robotrepülőgépeket (angolról fordítva csavargó lőszer) is feltüntették.

Ezek szerint a Rheinmetall lehetőséget lát arra, hogy a magyar kormány ebből potenciálisan 250 millió eurónyit (95,5 milliárd forint) vásároljon, ezzel pedig tényleg új képességekkel vértezhetné fel a magyar honvédséget.

A kamikaze robotrepülőgép úgy működik, hogy célkeresési rendszer segítségével megkeresi a célpontot, aztán az abba való behatolás után a robbanótöltet aktiválódik, az pedig megsemmisíti az eszközt és benne/rajta tartózkodó legénységet.

A Rheinmetall öngyilkos repülőgépeinek talán legjobbját a Herónak (azaz Hősnek) nevezik, az UVisionnel együttműködve fejlesztették ki. A Hero egy nagyon sok célra felhasználható dróncsalád, konfigurációtól függően alkalmas gyalogság és páncélozott járművek elleni harcra, és vannak kis, közép és nagy hatótávolságra használható tagjai is. A fegyverrendszer Lynx gyalogsági harcjárművekből is működtethető, ezért a magyar kormány érdeklődésére bizonyosan számíthat. A Hero-családba öt különböző dróntípus tartozik.

A vállalat szerint a magyar kormány potenciálisan 100 millió euróért (több mint 38 milliárd forintért) lőszereket és 170 millió euró (körülbelül 65 milliárd forint) értékben RDX robbanóanyagokat is beszerezhet.

A RDX energikusabb robbanóanyag, mint a TNT, már a II. világháborúban is használták. Utóbbiakat a magyar kormány valószínűleg a várpalotai Hirtenberger gyárból is meg tudja oldani, de ezek szerint a Rheinmetall is készségesen legyártaná ezeket a Magyar Honvédség számára.

A Rheinmetall jelentéséből az is kiderült, hogy a fentieken kívül a magyar hadsereg digitalizációs fejlesztésére és a katonák felszereléseinek modernizációjára a magyar kormánnyal egy 1,5 milliárd eurós megállapodást is terveznek.

(Borítókép: Ina Fassbender / AFP)