Ahogy milliárdokat költöttek rá, hirtelen az amerikaiak is megszerették az F1-et

Évekre elhagyta a Forma–1 az Egyesült Államokat a 2005-ös indianapolisi nagydíj után, amikor hat autó körözött csak a pályán. Mostanra viszont az Egyesült Államokban tartott futamok telt házzal futnak, ami a most hétvégi Miami GP-re is igaz. A gyártók örülnek az amerikai reklámnak, a tulajdonosok a dollármillióknak, a rajongók meg élvezik a bulit.

Az amerikai sportesemények soha nem találtak utat az európai rajongók tömegeinek szívéhez: a Nascar-futamokon csak körbe-körbe mennek az autók, egy baseballmérkőzés több órán át tart kevés eseménnyel, míg az amerikai foci szabályai bonyolultak, a játék pedig sokszor áll. Fordítva is igaz volt ez: az európai fociból nem lett akkora buli, mint akár csak az egyetemi bajnokságokból, ahogy a Forma–1 hiába a motorsport csúcsa, az elmúlt évtizedekben nem lett igazi sikersztori az USA-ban.

Sőt úgy tűnt, hogy a világ legnépszerűbb autósportja soha nem tér vissza az Egyesült Államokba, miután 2005-ben érthetetlen körülmények között összehozták a sport történetének egyik legnagyobb szégyenfoltját: hiába jelezte az akkori két gumigyártó közül a Michellin, hogy nem tudja lehozni a futamot kerekcsere nélkül, végül semmilyen kedvezményt nem hozott a szabályozó Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), a csapatok sem tudtak dűlőre jutni, ezért aztán csak a három bridgestone-os csapat rajtolt el. Hatalmas botrány lett az ügyből, az F1 nem sokkal később maga mögött hagyta az Egyesült Államokat, és úgy festett, hogy soha nem térnek vissza.

Jöttek az amerikaiak, és kolonizáltak

De mióta az amerikai Liberty Media 2017-ben egy 4,4 milliárd dolláros üzlettel felvásárolta az F1-et, a sportág az államokban is egyre népszerűbb. Az ESPN jelentése szerint az átlagos amerikai nézettség tavaly 56 százalékkal nőtt a 2020-as szezonhoz képest. A 2021-es austini futamra rekordszámú, 400 000 néző érkezett, közel 70 százalékuk első alkalommal ment F1-es versenyre – összesítette az adatokat a Bloomberg.

Nem meglepő, hogy egyre több amerikai helyszín csatlakozna a sportághoz: a 2012 óta futamot rendező texasi Austin mellett idén mutatkozik be Miami, jövőre pedig már Las Vegasban is rendeznek futamot.

Ezen a hétvégén már jól látszik, hogy az amerikaiak rákaptak a Forma–1-re: Miamiban a háromnapos lakosztály- és tribün-elővásárlási jegyek – a legolcsóbbak több mint 600 dollárba, azaz 220 ezer forintba kerültek – 24 órán belül elfogytak, a jegyüzérek pedig 32 000 dollárt (11,6 millió forintot) kértek a belépőkért.

A Crypto.com által szponzorált eseményre több mint 300 000 versenyrajongót, turistát, vezetőt és bulizni vágyót várnak Miamiba. A helyi tisztviselők szerint a tömeg és a költekezés várhatóan meghaladja a 2020-as Miami Super Bowlét és az éves Art Basel fesztiválét. Miami legjobb szállodái több mint 100 000 dollárt kérnek éjszakánként a legjobb lakosztályokért. A séfek különleges vacsorákat kínálnak 3000 dolláros áron, az éjszakai klubok pedig a legjobb DJ-ket hívják meg, és az asztalokért akár 100 000 dollárt is elkérnek egy éjszakára – írja a CNBC.

„Ez lesz Miami történetének legnagyobb hete” – mondta Jeff Zalaznick, a Major Food Group ügyvezető partnere, akinek a Miami Beachen rendezett vacsorájára már elkeltek a jegyek 3000 dolláros áron. „Soha nem láttunk még ekkora keresletet. Ez egy nagyon hedonista élmény lesz” – tette hozzá, ami jól mutatja, hogy

az amerikai promoterrel a háta mögött a Forma–1 egyszerre tud luxusemény lenni, és hozza az amerikai focimeccsek előtti stadionparkolós grillezések és sörözések világát.

A Forma–1 mindig is a gazdagok sportja volt, akár a monacói megajachtokról, akár a szingapúri Marina Bay Sands SkyParkjából nézik. A Miami Nagydíj az amerikai sportesemények költekezésének egy teljesen új szintjét fogja jelenteni. Pedig az ilyesmi luxus vagy értelmetlen pénzszórás nem áll távol az amerikai sportoktól sem: elég csak arra gondolni, hogy a helyi focicsapat, a Miami Dolphins arénájában van egy óriási úszómedence, ahonnan piálva lehet meccset nézni.

Ez a bulis dolláreső a most hétvégi futamon is megjelenik: a Hard Rock Stadium köré az eseményre épített hatalmas versenyhelyszínen strand, szárazdokkos jachtkikötő és több VIP-nézőhely is van. A Hard Rock Beach Clubban például homokhegyekről tengerparti stílusban, fürdőruhában lehet nézni a futamot 2000 dollárért.

Mivel több százezer szurkolót várnak, de a verseny helyszínének befogadóképessége körülbelül 80 000 főre korlátozódik, a helyi szállodák, éttermek és bárok zsúfoltak lesznek – és ennek megfelelő díjat számítanak fel. A rendezvény szervezői 400 millió dolláros gazdasági hatással számolnak Miami Gardens városára, ahol a Hard Rock Stadion és a pálya található.

(Borítókép: Lewis Hamilton a Miami International Autodrome-on 2022. május 6-án. Fotó: Clive Mason – Formula–1 / Formula–1 / Getty Images)