Egyre gyakrabban fogynak el az árstopos termékek a boltokból

Az utóbbi időben egyre gyakrabban fordul elő Magyarországon, hogy elfogynak a boltokból azok a termékek, amelyeknek árát a kormány az élelmiszerárstop keretében maximálta. Az Országos Kereskedelmi Szövetség nemrég azt nyilatkozta: pánikra nincs ok, nem rendszerszintű problémáról van szó.

A magyar kormány február elején maximálta több élelmiszer árát. Ezek közül a liszt, a cukor és a napraforgóolaj esetében gyakran előfordult az utóbbi időben, hogy ideig-óráig nem lehetett vásárolni belőlük a boltokban. A kormány rendelete azonban nemcsak az árakat állította vissza a 2021 októberi szintre, hanem előírt egy készletezési kötelezettséget is – vagyis azt, hogy a boltoknak

ugyanannyit kell beszerezniük, készleten tartaniuk az árstopos termékekből, mint tavaly októberben.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) április végén közölte, hogy szigorú ellenőrzéseket folytatnak e tekintetben. Akkor azt írták, hogy szakembereik országszerte több mint kétezer helyszínen végeztek ellenőrzést, és ezek közül 203 boltban tártak fel mulasztást. 167 esetben pedig már a bírságot is kiszabták a mulasztás miatt, összesen 32 millió forint értékben.

Eseti problémákról van szó

Mindemellett még a napokban is észlelhető volt – elsősorban a vidéki boltokban –, hogy továbbra is hiány van az árstopos termékekből. A Pénzcentrum ezért megkérdezte az Országos Kereskedelmi Szövetséget (OKSZ) arról, mekkora az áruhiány az országban, számítani lehet-e nagyobb, általános hiányra valamely termékből. Válaszukban azt írták:

Egy-egy áruházban egyedi, időszakos, gyorsan pótolható hiány előfordulhat, amikor egy gyártó nem tud ütemesen, szerződés szerint szállítani, általában rajta kívül álló ok miatt (például nem kap meg időben megfelelő mennyiségű alapanyagot, csomagolóanyagot vagy eszközalkatrészt). Ezek nem rendszerszintű, hanem eseti problémák.

Hozzátették azt is, hogy a kormány egyik újabb intézkedése is igyekszik orvosolni a helyzetet azáltal, hogy megkönnyíti a termékek címkézését, valamint továbbra is érvényben van az üzletekben az a vásárlási mennyiségkorlátozás, amely megakadályozza, hogy néhány vásárló aránytalanul sokat vihessen el az árstopos termékekből, és emiatt a soron következők egyáltalán ne jussanak hozzá.