Márciusban 503,4 millió euróra (közel 200 milliárd forint) hízott a hiány a külkereskedelemben a januári 117 millió euró (közel 45 milliárd forint) deficitet követően. Az ipari termelés és az ipari árak növekedésének köszönhetően 8,7 százalékkal nőtt az export euróértéke, ugyanakkor az erőteljes belső kereslet és a kiugróan dráguló nyersanyagok és az emelkedő energiaárak miatt 22,6 százalékkal nőtt az import euróértéke. Az egyenleg 3,446 milliárd euróval ( jelenlegi árfolyamon 1320,5 milliárd forinttal) romlott a tavaly január-márciusi adathoz képest.

Az áruforgalmi egyenleg összességében érdemben ronthatta az első negyedéves GDP-t, amit csak részben ellensúlyozhatott a szolgáltatási egyenleg javulása, azonban a belső kereslet kifejezetten erős lehetett – derül ki Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzőjének kommentárjából.

„Ha megnézzük az elmúlt 9 hónapban a havi külkereskedelemi termékforgalom egyenlegét az folyamatosan mínuszos volt, és az import értékben végig felül múlta az exportot” – mondta el az Index megkeresésére a friss adatokról Virovácz Péter, az ING vezető makroközgazdásza.

– nyilatkozta a szakértő, aki szerint gyakorlatilag tavaly nyár óta gyors ütemben nőttek az energiaárak, és ezzel a folyamattal megegyezően folyamatosan romlott a magyar külkereskedelmi egyenleg is. Virovácz Péter szerint, a márciusi adatok mögött természetesen az energiaárak jelentős emelkedése húzódik meg.

Gyakorlatilag az ország energiaszámlája egyre vaskosabb. Az okokat abszolút külső tényezőkben kell keresni, azon belül is elsősorban az energiaárak felelősek. Ha mélyebben megvizsgáljuk akkor azt látjuk, hogy az export nem is teljesít tragikusan, még növekedés is volt benne. Ebből az látszik, hogy a háború nem ütöttem még meg a magyar ipart. Minden drágul, így vélhetően energiaárak mellett, más termékek is rontják a mérleget