Magyar cég is érintett Putyin válaszcsapásában

Az orosz kormány szerdán a honlapján közzétette azoknak a cégeknek a listáját, amikre szankciókat vezetnek be. Vlagyimir Putyin orosz elnök így kíván válaszolni a példátlan szankciókra, amelyekkel őket sújtják. Moszkva most büntetőintézkedést vetett ki az orosz gázt Európába szállító Jamal vezeték lengyelországi szakaszának tulajdonosára és az orosz gáztermelő Gazprom korábbi németországi egységére is. Ezek a leányvállatok szolgálják ki Európa gázfogyasztását. Az egész ügynek lett egy magyar érintettje is.