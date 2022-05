Mint arról korábban beszámoltunk, többen is aggódnak, hogy végül elállhat az Európai Bizottság az orosz olajembargótól, mert a tagállamok közül több is ellenáll a javaslatnak, hogy ez a tilalom is kerüljön be a hatodik uniós szankciós csomagba.

„Kering egy elképzelés Brüsszelben arról, hogy daraboljuk fel a szankciós csomagot, amelynek kilencven százalékában már megegyeztünk, és hagyjuk ki az olajembargót. Roppant kínos, viszont pragmatikus, mert így maradna idő teljesen átbeszélni az olajembargó kérdését” – mondta a Politicónak egy, a belső ügyeket jól látó uniós diplomata. Később az M1-nek küldött hivatalos válaszában reagált az Európai Bizottság, cáfolva a lap forrásait.

Kitart az olajembargó terve mellett Brüsszel – erősítette meg hivatalosan a brüsszeli végrehajtó testület szóvivője.

További reakciók

Jelenleg több tervezet is napirenden van az olajembargóval kapcsolatban. Az elmúlt napokban több pont esetében is sikerült haladást elérni a tagállamokkal folytatott tárgyalásokon

– közölte az Indexszel pénteken egy brüsszeli diplomata. Mint ismertette,

egy szakaszos leválásról,

egy büntetővámrendszerről,

valamint egy pénzügyi támogatási csomagról

is zajlanak egyeztetések az olajembargó bevezetését érintően. Utóbbi azért érdekes, mert a napokban arról ment a vita, hogy az unió támogatja-e valamilyen formában azt, hogy minél rövidebb időn belül függetlenedni tudjon Magyarország az orosz energiahordozóktól. Ismert, hogy a kormány szerint ez több év és rengeteg pénz lenne. Brüsszel akkor kijelentette: nem ígért pénzt Magyarországnak az olajembargó ügyében.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelezte, hogy még mindig várják Brüsszel azon javaslatát, amely nyomán el tudnák fogadni a szankciós csomagot. Ha ilyen nem lesz, akkor a magyar kormány továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a vezetékes orosz olajat vegyék ki a szankciós csomagból időkorlát nélkül.

(Borítókép: Natalia Kolesnikova / AFP)