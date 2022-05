A britek megfogták Putyin barátnőjét

Az intézkedés része annak a széles körű brit fellépésnek, amelyet Ukrajna megtámadására válaszul indítottak. A szankciók azon személyek ellen irányulnak, akiket a kormány azzal gyanúsít, hogy az orosz vezető nevében vagyont birtokolnak.

Az Egyesült Királyság külügyminisztériuma közölte: a büntetőintézkedéseket Kabajeva nagymamája, Putyin volt felesége, Ljudmila Ocseretnaja, valamint Putyin több unokatestvére ellen is bevezették.

A brit kormány szerint Kabajeva „szoros személyes kapcsolatban” áll Putyinnal, pletykák szerint korábban az élettársa is volt.

Ezzel a lépéssel London megelőzte Amerikát. Ugyanis Washingtonban eddig elzárkóztak Kabajeva szankcionálásától, mivel attól tartottak, hogy ez tovább fokozhatja az ellenségeskedést Moszkva és az Egyesült Államok között – ahogy azt a Wall Street Journal ismertette. Most a Biden-kormányzat egyik tisztviselője pénteken azt mondta, hogy az Egyesült Államok továbbra is csak vizsgálja a lehetséges büntetőintézkedést.

Két uniós diplomata szerint az Európai Unió is tervezi, hogy büntetni fogja Kabajevát. A diplomaták korábban aggodalmuknak adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy mennyire erősek a bizonyítékok ellene.

Pletykák

A Kreml régóta tagadja, hogy Putyin és Kabajeva között bármilyen kapcsolat lenne. Pénteken sem válaszoltak a kérdésekre. Putyin még 2008-ban újsághírekre reagálva azt mondta:

Sosem szerettem azokat, akik erotikus fantáziájukkal beledugták az orrukat mások magánügyeibe.

Tehát Putyin soha nem ismerte el kapcsolatát a 39 éves volt olimpiai tornásszal. Brit tisztviselők kitartanak amellett, hogy Kabajeva az orosz elnök közeli bizalmasai közé tartozik. Egyébként miután visszavonult a tornától, Putyin Egységes Oroszország pártjába lépett be. Kabajeva 2014-ben távozott a parlamentből, és az orosz New Media Group elnöke lett, amely a kormánypárti televízió-, rádió- és hírportálokat irányítja. Korábban mi is részletesen foglalkoztunk az olimpikon tornászból lett politikussal.

