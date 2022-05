A kormány támogatja a magyar cégek külföldi terjeszkedését

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Controlsoft-automatika beruházásának alapkőletételén elmondta, hogy

A külügyminiszter szerint az újabb vállalati beruházásnak nagy a jelentősége: alátámasztja a magyar kormányzat külföldi befektetési stratégiájának sikerét, ugyanis a magyar cégek külföldi beruházásai hozzájárulnak a hazai gazdasági eredményekhez is. Majd hozzátette, hogy

A külügyminiszter szerint az is fontos, hogy a projekt továbbfejleszti Magyarország és Románia gazdasági együttműködését, amely az elmúlt időszakban amúgy is számos rekordot megdöntött.

Románia mára a magyar vállalati tőke ötödik legjelentősebb célországává vált, a befektetések értéke a kétmilliárd eurót is meghaladja. A kétoldalú kereskedelmi forgalom pedig 20 százalékos növekedéssel megközelítette a tízmilliárd eurót, ebből a magyar export hatmilliárd eurót tesz ki.

Szijjártó Péter kifejezetten a román sajtó képviselőihez szólva hangsúlyozta:

Mi, magyarok mindig is a pragmatikus és ésszerű együttműködésben hittünk. Mi mindig is abban hittünk és hiszünk a mai napig is, hogy kölcsönös tisztelet talaján állva ezt az együttműködést tovább lehet fejleszteni és így abból mindkét ország, mindkét nemzet nagyon sokat tud profitálni.