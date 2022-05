A világ legnagyobb károsanyag-kibocsátó vállalatainak egy része a saját részvényeseinek lázadásával nézhet szembe májusban, ugyanis az elkövetkező hetekben esedékes éves közgyűléseiken a meglévő klímavédelmi stratégiákról és a befektetőik által előterjesztett kibocsátások csökkentését célzó határozatokról is szavazást fognak tartani.

A brit Shell május 24-én, a francia Total Energies, az amerikai Chevron és az ExxonMobil pedig másnap, 25-én tartja közgyűlését. A CNBC jelentése szerint a 2015-ös párizsi megállapodást egyre komolyabban kérik számon az olajóriásokon, de valódi változás nem igazán érhető el komolyabb nyomásgyakorlási eszközök nélkül.

Eddig a pontig egyetlen olaj- vagy gázipari nagyvállalat sem csatlakozott a megállapodás azon céljához, hogy a globális felmelegedést az ipari forradalom előtti szinteknek megfelelően 1,5 Celsius-fokra korlátozzák. Mark van Baal, a Follow This nevű aktivistacsoport alapítója szerint a puszta kommunikáció kevés ide. „Csak akkor fognak változtatni, ha kristálytiszta módon szólunk hozzájuk. Ennek egyetlen módja a szavazás” – magyarázta a stratégiáról.

Gerillarészvényesek

A holland Follow This nem csupán a közvéleményen keresztül igyekszik befolyásolni a nagyvállalatokat, kampánytevékenysége mellett befektetőként is operál. Több nagyobb olajipari vállalatban is van részesedése, és a hónapban több éghajlatvédelmi kezdeményezést is elő fog terjeszteni. Azt igyekeznek elérni, hogy a befektetők használják ki pozíciójukat, és kényszerítsék ki az energiaiparból a párizsi megállapodáshoz való csatlakozást.

Baal szerint a megállapodásban nem szerepel semmi szélsőséges elképzelés, a benne foglalt elvárások tisztességes követelések, amik mindenki javát szolgálnák. Nem túl nagy meglepetésre, az olajvállalatok tipikusan nem osztják a véleményét, többek közt a ConocoPhilips részvényesei kedden nemmel szavaztak arra a javaslatra, hogy az ügyfeleik kibocsátását is számítsák bele az üvegházhatású gázok csökkentésére vonatkozó célkitűzéseikbe.

Közvetlen felelősség

A beterjesztés a párizsi megállapodáshoz igazodóan az első és másodrendű közvetlen mellett a harmadrangú közvetett kibocsátást is számonkérte volna, de a cég igazgatótanácsa azt javasolta, hogy a részvényesek utasítsák el a beterjesztést. Elmondásuk szerint számos befektetőjük „kifejezett aggodalmát fejezte ki” amiatt, hogy ilyen mértékben akarnák kiterjeszteni a vállalat felelősségét.

Ugyan a szavazás elbukott, a Follow This beterjesztése itt már 39 százalékos támogatást ért el, ami kimagasló eredménynek számít, ebből pedig jól látszik, hogy a befektetőknek is véges a türelme. A Chevron, az Exxonmobil és a Shell befektetői például már tavaly is jelentős mértékben szavaztak az éghajlatváltozást megelőzni kívánó határozatokra, és a Follow This idén valódi áttörésre számít.

Reményeik leginkább a nagyvállalatok igazgatóinak és intézményi befektetőinek elszámoltathatóságára építenek. A Shell esetében ez már egy tavaly május óta tartó folyamat, ugyanis akkor bírósági határozat kötelezte őket arra, hogy 2030-ra 45 százalékkal csökkentsék a vállalt károsanyag-kibocsátást.

Makacs vezetés

A Shell természetesen fellebbezett az ítélet ellen, de ahogy azt márciusban megírtuk, a ClientEarth nevű, szintén részvénytulajdonos aktivistaszervezet már egyenesen az igazgatótanácsot perelte kötelezettségmulasztás miatt.

Az eredeti pert beterjesztő Paulussen Advocaten környezetvédelmi jogászai áprilisban szintén arra figyelmeztették a Shellt, hogy az esetleges személyes jogi következmények „további okot adnak arra, hogy megragadják az alkalmat [a klímavédelmi vállalások megszavazására]”.

Ennek ellenére a Shell továbbra is azt javasolta befektetőinek, hogy a májusi közgyűlésen szavazzák le a Follow This beterjesztését, amit a cég egyszerűen „irreálisnak” nevezett. Mindeközben a TotalEnergies például teret sem ad a beterjesztésnek, arra hivatkoztak, hogy a kérés ellentétes a francia jogi szabályokkal.

Bizakodhatnak az aktivisták

Ellenpéldát itt a hollandok jelentenek, ahol a tíz legnagyobb befektetőből kilenc már előre bejelentette, hogy meg fogja szavazni a klímavédelmi beterjesztéseket. Baal szerint ez rendkívüli eredmény, de mindenhol többségre lesz szükségük a valódi eredményekhez, és reméli, hogy ezt a befektetők is látják.

A Follow This beterjesztése egyébként tényleg nagy utat járt be a 2016-os 2,7 százalékos támogatottságtól: 2021-ben már a befektetők 30 százaléka támogatta beterjesztését a Shellnél, márpedig az Egyesült Királyság vállaltirányítási kódexe azt írja elő, hogy 20 százalék feletti támogatottság esetében a vállalatnak kötelező egyeztetni részvényesei aggályairól.

Baal azt is elmondta, hogy szerinte az olajipar most a háború miatt még fenyegetőbb energiaválságot próbálja ürügyként használni a klímavédelmi intézkedések bevezetésének késleltetésére. Szerinte szörnyű lenne, ha ez visszatartaná a részvényeseket a helyes döntéstől.

(Borítókép: A Just Stop Oil aktivistái eltorlaszolták egy Shell-benzinkút bejáratát 2022. április 28-án Angliában. Fotó: Guy Smallman / Getty Images)

