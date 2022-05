Már biztosra veszik a recessziót

A múlt héten Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke elismerte, hogy jelentősebb kamatemelésekre készülnek az Egyesült Államokban, és ezek a lépések némi fájdalommal járnak majd az amerikai gazdaságban. Azonban a jegybankár hozzátette, hogy sokkal rosszabb eredménye lenne annak, ha az infláció tovább gyorsulna.

Bár a lakosság számára fontos lenne, hogy a pénzromlás mértéke lassuljon, mivel a bérek így egyre kevesebbet érnek, a tőzsdéken nem örültek a bejelentésnek. A kamatemelés azt is jelente, hogy drágább a vállalatoknak a hitelfelvétel, ami sokakat eltántoríthat a beruházások végrehajtásától, míg az államkötvények magasabb hozamai elvonják a tőkét a részvényekből.

Lloyd Blankfein, a Goldman Sachs volt vezérigazgatója szerint részben pont a kamatemelések elhozzák a világ legnagyobb gazdaságában is a recessziót – ami jellemzően magával hozza a visszaesést a feltörekvő és más fejlett piacokon is. Mint a tavaly visszavonult befektetési guru fogalmazott a CBS-nek adott interjújában: „a recesszió nagyon-nagyon erős kockázati tényező” most.

„Van egy út. Ez egy keskeny ösvény” – mondta Blankfein, aki szerint a Fednek nagyon erős eszközei vannak az infláció visszafogására és a növekedés támogatására is. „Nehéz finomhangolni ezeket az eszközöket, és nehéz elég gyorsan látni a hatásukat ahhoz, hogy változtassunk rajta, de szerintem jól reagálnak” – tette hozzá.

Márciusban a Fed negyed százalékpontos kamatemelést hagyott jóvá. Egyes elemzők azonban azt mondják, attól tartanak, hogy a döntéshozók túlságosan lemaradtak az áremelkedés megfékezéséhez olyan éles kamatemelések nélkül, amelyek recessziót okozhatnak. Blankfein viszont egyetért Powell értékelésével, és azt mondta, hogy a gazdaságot most érő inflációs hatások egy része tartós lesz, tehát nem túl hirtelen a váltás.

Blankfein 2006-tól 2018-ig volt a Goldman Sachs vezérigazgatója, és ez a megbízatás magában foglalta a viharos pénzügyi válságot, amely az amerikai kormányt a bankmentő program végrehajtására késztette.

