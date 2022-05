A magyar GDP hetvenszeresének megfelelő pénz semmisült meg, a java pedig csak most jön

A Morgan Stanley-től a Citigroup stratégáiig minden nagyobb befektetési bank és bróker további esést vár a részvények árfolyamában a magas infláció, a szigorító központi bankok és a lassuló gazdasági növekedés miatt. A tőzsdék viszont már most 11 000 milliárd dollárnyi veszteségen vannak túl, ami hetvenszer nagyobb pénzmennyiség, mint a 2020-as magyar GDP összege, amely csak 155 milliárd dollár volt.

A Bank of America szerint a pénz kiáramlásnak még nincs is vége: folyamatos a tőkekivonás minden eszközosztálynál, és az exodus egyre gyorsul, mivel a befektetők olyan cégek papírjait is eladják, mint az Apple. Az S&P 500 történelmi jelentőségű technikai szintjei azt mutatják, hogy az index még messze nem érte el a támaszait: 14 százalékot eshet, ami a 2018-as részvényeket sújtó gazdasági növekedési pánik idején mért szint. Az index egyébként még mindig a kétszáz hetes mozgóátlaga felett van, amely szint korábban minden nagyobb medvepiac alatt padlót jelentett, kivéve a technológiai buborék és a globális pénzügyi válság idején.

Az MSCI ACWI már hat hete folyamatosan esik, a Stoxx Europe 600 március vége óta hat százalékot gyengült, míg az S&P 500 több mint kétszer annyit esett.

A defenzív részvények – vagyis azon cégek papírjai, amelyek az átlagosnál válságállóbbak és egy recesszió alatt is osztalékot fizetnek – most egyre keresettebbek, mivel a növekedés lassulásának réme a gazdaságilag érzékeny ágazatokat sújtja. A Stoxx 600 Defensives Index 2022-ben stagnált a ciklikus részvények 15 százalékos esésével szemben, és a Barclays és a Morgan Stanley stratégái arra számítanak, hogy ez a tendencia folytatódik – írja a Bloomberg. A Moody’s már április végén nagyobb visszaesést valószínűsített.

A múltbeli, defenzív erősödési időszakokkal való összehasonlítás is jelzi, hogy még komolyabb recesszió is jöhet. Az idei relatív nyereség még mindig elmarad a 2016-os teljesítménytől, amelyet a kínai lassulás és a brexit miatti aggodalmak, valamint a 2020-as világjárvány kezdete idézett elő. Vagyis nagyobb buktának érzik a háborús 2022-t, mint ezeket a bizonytalanságokkal terhelt időszakokat.

(Borítókép: Spencer Platt / Getty Images North America / Getty Images / AFP)