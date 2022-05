7 tévhit az ingyenes bankszámlákról

A bankszámla megkönnyíti a mindennapi életet, ennek ellenére sokunk számára szükséges rossz: a kényelem évente több tízezer forintba is kerülhet. Kedvező hír lehet, hogy nem kell, hogy így legyen! Még a minimálbérnél kevesebbet keresőknek is lehet ingyenes számlájuk, csak a feltételekre kell odafigyelni. Összegyűjtöttünk néhány félreértést az ingyenes számlákkal kapcsolatban.

Több ingyenes számla is létezik – természetesen nem fordulnak elő tömegesen – , azonban bizonyos feltételeket elvárnak a pénzintézetek a kedvezményért cserébe. Ezek az előírások jelentős mértékben eltérhetnek az egyes pénzintézeteknél.

Két dolgon múlik az, hogy mennyibe kerül a bankszámlánk: saját pénzügyi, bankolási szokásainkon és a választott számlacsomagon. Ezektől függ ugyanis a havi költség nagysága. A tudatos számlahasználatnak ugyanis mindkét tényezőre komoly hatása van, ezzel akár teljesen ingyenes is lehet a számla. (Nem csak a számlavezetés alapdíja lehet nulla forint, az összes utalás, készpénzfelvétel is díjmentessé tehető.)

1. Csak magas fizetéssel lehet ingyenes bankszámlánk

A legtöbb pénzintézetnél a kedvezmények eléréséhez valóban van valamilyen jövedelem-, jóváírás-elvárás a számlához kapcsolódóan.

Ebből a szempontból a Bankmonitor szakértői megvizsgálták 3 bank ingyenes számláját:

A CIB ECO Bankszámla esetében a minimálbérnek – jelenleg nettó 133 ezer forint – megfelelő havi jóváírásnak kell érkeznie a számlára.

jelenleg nettó 133 ezer forint megfelelő havi jóváírásnak kell érkeznie a számlára. A Raiffeisen Prémium Gold 2.0 Számlánál 400 ezer forint havi jóváírásnak kell érkeznie a számlára.

Az UniCredit Bank Partner Aktív Zéró számlacsomag esetében elégséges, ha havi 75 ezer forint érkezik a számlára havonta.

Mindhárom csomag ingyenes tehát, de a jövedelemmel, jóváírással kapcsolatos elvárások jelentősen eltérnek egymástól. Az UniCredit számlájánál elégséges 75 ezer forint jóváírás is, magyarán még a minimálbér alatti fizetéssel rendelkezők is kaphatnak teljesen ingyenes bankszámlát. Vagyis nem szükséges magas jövedelemmel rendelkezni a kedvezményekhez kapcsolódó jóváírási elvárás teljesítéséhez.

2. Csak a számlacsomag alapdíja számít

A teljes ingyenességet sokan összekeverik azzal, hogy a csomagnak nincsen alapdíja. (Olyan fix költség, amelyet a számla fenntartásáért, vezetéséért kell fizetni a pénzintézetnek.) Nulla forintos alapdíj mellett akár 8 számla is található jelenleg a banki kínálatban (400 ezer forint jövedelem esetén), ezen csomagok jó részénél azonban bizonyos megbízások, tranzakciók után már fizetni kell.

Vannak azonban olyan csomagok is, amelyeknél a megbízások sem kerülnek pénzbe. Ennek érdekében a legfontosabb feladat az, hogy nem szabad megelégedni az alapdíjmentes szolgáltatással. A Bankmonitor bankszámla-kalkulátorával megkereshető az optimális számla, ráadásul a saját bankhasználati szokások alapján.

3. Csak a jogszabályban meghatározott díjmentes készpénzfelvételre van lehetőség

Hazánkban jogszabály alapján havi két alkalommal, összesen 150 ezer forintot ingyenesen fel lehet venni (https://bankmonitor.hu/jobb-tudni/bankszamla/#ingyenes-keszpenzfelveteli-lehetoseg) bankkártyával bármely hazai automatából. Ez a lehetőség egyetlen hazai bankszámládhoz kapcsolódhat, azt, hogy ez melyik számla legyen, a számlatulajdonos dönti el.

Sokan azt gondolják, hogy egy ingyenes számláról a jogszabályi lehetőségen felül ingyen nem lehet készpénzt felvenni. (Hiszen a számlavezetés, a többi megbízás is ingyenes, valahol be kell hozni a banknak is a díjakat.) Ez nem igaz, találni olyan ingyenes számlát is, ahol havi 150 ezer forintnál több készpénzt is fel lehet venni mindenféle költség nélkül.

Az UniCredit Partner Aktív Zéró csomagjánál valóban nincs a 150 ezer forinton felül további készpénzfelvételi lehetőség.

A CIB ECO számláját választók egy alkalommal ingyenesen vehetnek ki pénzt a bank automatájából. (Ebben az esetben azonban a két jogszabályban biztosított lehetőség nem használható ki a számlánál.)

A Raiffeisen Prémium Gold 2.0 esetében az első 4 készpénzfelvétel saját banki ATM-ből ingyenes. (Ha a számlatulajdonos él a jogszabályi lehetőséggel, akkor mellé már csak további két ingyenes készpénzfelvétel járhat.)

Mindezek alapján a Bankmonitor szakértői azt javasolják a számlatulajdonosoknak, hogy abban az esetben, ha nem jár automatikusan a két díjmentes készpénzfelvétel, de élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, akkor nyilatkozzanak számlavezető a bankjuknál.

Fontos, hogy csak egy számlára lehet érvényes a lehetőség. Ha többféle díjmentes lehetőség is van a készpénzfelvételre, akkor mérlegelni kell, mekkora összegre lenne havonta szükség.

Az is lényeges, hogy hol van a számlavezető banknak ATM-je, a jogszabályon felüli ingyenes készpénzfelvételi lehetőség ugyanis jellemzően csak a bank saját automatáira érvényes.

4. Minden banki tranzakció díjmentes

A számlavezetés mellett számos megbízási tranzakció is ingyenes lehet egy számlánál. Így jó eséllyel valóban díjmentes lehet a választott a csomag.

Ugyanakkor nem minden esetben. Például a személyesen megadott megbízásoknak vagy a telefonbankon keresztül indított tranzakcióknak jellemzően díja van. A kérdéses csomagoknál a legtöbb esetben az elektronikus csatornán megadott műveletek ingyenesek. (Sőt, az UniCredit Partner Aktív Zéró csomag esetében a mobilalkalmazáson – https://bankmonitor.hu/jobb-tudni/bankszamla/#netbank-mobilalkalmazas – megadott utalások lesznek csak díjmentesek.)

Egy elveszett bankkártya tiltásáért, a pótlásáért is gyakran fizetni kell. De az SMS-értesítéseknek is a legtöbb esetben van költségük. Vagyis a saját szokások felülvizsgálatára, minimális átalakítására is szükség lehet a bankszámlaköltségek lenullázásához.

5. Le kell mondani az értesítésekről

Az SMS-üzenetekért valóban fizetni kell: jellemzően 20-30 forintba is kerülhet egy üzenet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a díjmentességért cserébe le kell mondani az értesítésekről. Az SMS-üzenet alternatívája lehet az úgynevezett „push” üzenet (https://bankmonitor.hu/cikk/havi-tobb-ezer-forintot-is-sporolhatsz-ha-elfelejted-vegre-az-sms-ertesiteseket/), amellyel a mobilra letöltött applikációra érkeznek meg a szokásos értesítések. Az ilyen formában kapott üzenetek jóval olcsóbbak, sok esetben ingyenesek is lehetnek.

Fontos, hogy ezen értesítési formához szükséges egy megfelelő mobiltelefon, amire letölthető a bank applikációja. Illetve megfelelő mobilnet is kell, hiszen internetkapcsolat nélkül nem érkezne meg készülékedre az üzenet.

A Bankmonitor szakértői szerint nem érdemes teljes egészében lemondani az értesítésekről. Az üzenet által megtudható, ha valaki megpróbálna visszaélni a bankszámlával, vagy épp a bankkártyával. Így időben le lehet tiltani a szolgáltatást, megakadályozható az illetéktelenek hozzáférése a számlán lévő pénzhez. Ettől függetlenül nem árt átgondolni, hogy pontosan milyen tranzakciókról is szeretne a számlatulajdonos üzenetet kapni.

6. Az ingyenesség örökké tart

Nagyon jó dolog, ha valaki megtalálja a számára legkedvezőbb számlát, pláne, ha az nem kerül semmibe. Ne legyenek azonban illúzióink, az ingyenesség nem tart örökké. Számos költségelemet ugyanis különböző akciók keretében biztosít díjmentesen a pénzintézet. Ezen kedvezményeknek három fő fajtája lehet:

A kedvezmény visszavonásig érvényes, ebben az esetben nem tudható pontosan, meddig marad érvényben az akció.

A kedvező kondíciónak lehet fix lejárati dátuma.

A kedvezmény a számlanyitást követő meghatározott időtartamra is szólhat. Például a számlanyitást követő 2-3 évig maradnak érvényben a kondíciók.

Az ingyenes számláknál vegyes a kép. A CIB ECO esetében a számlanyitást követő első két évben, az UniCredit Partner Aktív Zéró csomagnál pedig az első három évben maradnak érvényben a kedvező kondíciók. A Raiffeisen Prémium Gold 2.0 csomag esetében pedig meghatározott ideig, jelen ismereteink szerint 2022. év végéig érvényesek a kondíciók.

Emiatt érdemes előre megismerkedned a számla kedvezményes időszakot követő díjtételeivel is – ez a bank kondíciós listájában megtalálható –, illetve fokozottan figyelned kell a határidőkre. (Ne a kedvezményes időszak lejártát követően szembesülj az emelkedő költségekkel. Készülj fel előre, adott esetben cseréld le a számládat egy újra, kedvezőbbre.)

6+1 A meglévő csomag az ideális, mert alapos volt a kiválasztás

Ha számlanyitás előtt alaposan körülnézett valaki, akkor hajlamos azt hinni, hogy a kiválasztott csomag jelenleg is a legkedvezőbb számára. Ez egyáltalán nem biztos, sok minden változhatott a számlanyitás óta:

Megváltozhatott az élethelyzet: emelkedhetett a jövedelem, változhattak a bankolási szokások.

Bevezethettek új számlacsomagokat, amelyek kedvezőbbek is lehetnek a jelenleginél.

A meglévő számla díjait megemelhette a pénzintézet. Vagy épp lejárhatott valamilyen kedvezményes időszak.

Éppen ezért érdemes évente szétnézni a bankszámlák között, pár perces kalkulációval megtudható, hogy éppen melyik konstrukció a legkedvezőbb. Maximum elveszik az ellenőrzésre fordított idő, ha nincs jobb megoldás a piacon. Ha viszont van, akkor éves szinten több tízezer forint is megspórolható.

Argyelán József a Bankmonitor szakértője.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a Bankmonitor közreműködésével jött létre.

(Borítókép: Scott Eells / Bloomberg / Getty Images)



