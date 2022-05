Viszlát, sorban állás: egy fiatal magyar testvérpár kassza nélküli menzát fejlesztett

A kutatások már rég bizonyították, hogy legerősebben az befolyásol bennünket a boltválasztásnál, hogy milyen hosszan kell sorban állni a kasszánál, és milyen tapasztalatokat szerzünk a kasszánál.

Éppen ezért egyre több nemzetközi lánc kezdi el tesztjelleggel alkalmazni a kasszás nélküli üzleteket, és tér át az úgynevezett automatizált fizetési megoldásokra.

Mára a dinamikusan fejlődő terület egyik úttörőjének a magyar Deligo nevű startupcég számít, amely egyelőre a munkahelyi menzák kasszaszolgáltatásainak automatizálásával foglalkozik.

A céget egy fiatal magyar testvérpár, Haidekker Balázs és Haidekker István, valamint Fazekas Gábor alapította, és jelenleg elsősorban Franciaországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban tevékenykednek.

A startup most nagy lehetőséget kapott, hogy szolgáltatásait továbbfejlessze, valamint még több nyugat-európai piacon kibontakozhasson, ugyanis több nemzetközi angyalbefektető mellett a PortfoLion és az Oktogon Ventures is részt vett a cég másfél millió eurós (575,8 millió forintos) magvető tőkeemelési körében – jelentette be az Indexnek küldött közleményében a PortfoLion.

Három másodpercre rövidítik le a fizetést

Míg kasszamentes boltból csak alig néhány tucat van világszerte, a cég fő piacának számító Nyugat-Európában jelenleg is több száz, automatizált fizetést használó menza működik, és a számuk gyorsan növekszik.

A Haidekker testvérek 2019-ben saját forrásból kezdték el fejleszteni a képfelismerési rendszert. Az első tesztekből szerzett tapasztalatokat felhasználva hozták létre és vitték ki terméküket a nyugat-európai piacokra. Jelenleg már két tucat helyen, Franciaországban, Svájcban és az Egyesült Királyságban szolgálja ki a menzák vendégeit az újítás.

A módszer lényege, hogy a gépi tanulással támogatott szoftveres megoldás képes felismerni a sokszor különbözően tálalt ételeket is a kínálatból, és a hozzákapcsolt fizetési rendszerrel együtt, emberi beavatkozás nélkül bonyolítja le és rövidíti három másodpercre a fizetést.

Mondani sem kell, a rendszer ott hatalmas segítség lehet, ahol nem találnak kellő számú munkaerőt az üzletekbe, valamint hajlamosak jelentős sorok kialakulni a pénztáraknál.

A termékfejlesztés és a fogadó piacok megtalálása után, a gyorsabb terjeszkedés érdekében döntöttek az alapítók a tőkebevonás mellett.

A másfél millió eurós seed (magvető) befektetési kört az OTP Csoporthoz tartozó PortfoLion vezette, de részt vesz a Fehér Gyula és Pistyur Veronika nevével fémjelzett Oktogon Ventures, olyan angyalok, mint a Tresorit és a Bitrise angyalbefektetője, Szőke Márton, valamint a több mint 500 cégből álló portfolióval rendelkező Charlie Songhurst vagy Jared Schrieber.

(Borítókép: Chris Goodney/Bloomberg via Getty Images)