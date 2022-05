A földgáz ára Európában az ukrajnai háború kezdete óta a legalacsonyabb szinten állapodott meg csütörtök este, de péntek reggel is folytatódott az áresés.

Az irányadó határidős holland fronthavi határidős jegyzések 3,7 százalékkal alacsonyabb, 91,02 eurós megawattóránkénti áron zártak, ami a legalacsonyabb elszámolási ár február 23-a – az orosz invázió előtti nap – óta. Az Egyesült Királyságban az ennek megfelelő árfolyam 7,3 százalékkal esett vissza – írja a Bloomberg.

A hírügynökség a hajózási és a kikötői adatok alapján úgy becsüli, hogy a hónap végéig várhatóan legalább 10 LNG-tanker érkezik az európai kikötőkbe. Az orosz gáz vásárlói külön-külön még mindig mérlegelik, hogyan fizessenek az üzemanyagért – amelyet Moszkva rendelkezése szerint rubelben kell fizetni – anélkül, hogy megszegnék a szankciókat. Miközben az Európai Bizottság azt tiltja, hogy bárki rubelben fizessen, vagy az orosz pénznemben vezetett számlát nyisson a Gazprombanknál, de azt engedélyezi, hogy a tagállamok és a cégek vásároljanak orosz földgázt. Eközben viszont egyre nagyobb LNG-kapacitások szabadulnak fel, amelyek segítenek növelni az EU-n belüli gáztárolók töltöttségi szintjét, ami segít rákészülni a 2022/2023-as fűtési szezonra.

Az európai gázkészletek a szezonális szint közelébe emelkedtek – már 41 százalékos a töltöttségük –, miután a tél folyamán történelmi mélypontra estek. A vállalatok az üzemanyagot a készletekbe töltik, hogy védekezzenek a kontinens fő szállítójának, Oroszországnak a zsarolása ellen, amely már két tagállam – Lengyelország és Bulgária – esetében leállította a tranzitot. A piac továbbra is óvatos, mivel az orosz gázszállítások fizetési határideje gyorsan közeledik, Finnország kormánya pedig valós veszélynek tartja, hogy a héten megszűnik a szállítás, mivel nem hajlandó rubelben fizetni.

Az Európai Parlament és a francia elnökség vezette Európai Tanács csütörtökön megegyezésre jutott a földgáz betárolásának rendjéről a kontinensen. A kompromisszumos javaslat alapján a tárolók üzemeltetőinek november 1-je előtt legalább 80 százalékos szintet kell tartaniuk, amely a 2023/2024-es téli szezonra 90 százalékra emelkedik.

Ahogy arról a Napi.hu írt, a megállapodás Magyarország számára is előnyös lett, mivel itthon nagy tárolási kapacitások állnak rendelkezésre, de a korábbi uniós tervvel ellentétben az eredeti 25 százalék helyett most az elmúlt 5 év gázfogyasztására átlagolt 35 százalékos mennyiséget kell betárolni, ezzel pedig a pénzügyi teher csökkent. De a magasabb betárolási szint révén a kapacitásvásárlók is pluszbevételt termelhetnek a hazai szereplőknek.

Közben pedig a tartalékok folyamatos növekedése a keresletet is visszafogja – kiegészülve a növekvő LNG-behozatallal. Mindezek a Gazprom helyzetét is rontják, amely egyre kevésbé tud zsarolni a szállítmányok leállításával.

Az intézkedésekre az EU számára viharos tél után került sor. Még mielőtt Oroszország ukrajnai inváziója az év elején rekordszintre emelte volna az európai határidős gázárakat, a szerződések értéke már folyamatosan emelkedett, mivel a tárolási szintek történelmi mélypontra süllyedtek. 2021 őszén a Gazprom drasztikusan lecsökkentette a szállítási mennyiségeket.

Az EU emellett egy 210 milliárd eurós (80 555 milliárd forintos) tervről is tárgyal, amelynek célja, hogy a megújuló energiaforrások növelésével és alternatív gáz- és olajexportőrök keresésével idén akár kétharmadával csökkentse a fő beszállító Oroszországtól való függőségét.

Eközben az Ukrajnán keresztül Európába irányuló orosz gázszállítások a megrendelések alapján csütörtökön várhatóan emelkedni fognak, de még mindig alacsonyabbak a szokásosnál. Az Északi Áramlaton, az Oroszországból Európába vezető legnagyobb gázvezetéken keresztül történő szállítások továbbra is stabilak – írja a Bloomberg.

(Borítókép: Egy LNG-tankerhajó Nyugat-Franciaországban 2022. április 12-én. Fotó: Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)