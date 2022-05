Kanadában megtiltották a telekommunikációs cégeknek, hogy az 5G-hálózat fejlesztése során a Huawei kínai telekommunikációs óriáscég gyártotta eszközöket használjanak, és a már beépített eszközök eltávolítására kérték a cégeket – derült ki az ország ipari miniszterének, François-Philippe Champagne csütörtöki bejelentéséből.

Az ottawai kormány már hónapokkal ezelőtt jelezte, hogy meg kívánja akadályozni a kínai telekommunikációs vállalatok zászlóshajóinak 5G-hálózatokhoz való hozzáférését Kanadában. Az ország titkosszolgálatai szerint a ZTE és a Huawei beengedése a hálózatépítési projektekbe nemzetbiztonsági kockázatot jelentene, ugyanis a hálózaton keresztül Kína rengeteg titkos és bizalmas adatot szerezhetne meg.

„Minden szükséges intézkedést megteszünk a távközlési infrastruktúránk védelmében” – mondta François-Philippe Champagne innovációs és ipari miniszter a Guardian szerint. Azoknak a távközlési szolgáltatóknak, amelyek már rendelkeznek a cégek berendezéseivel, el kell távolítaniuk azokat, cserébe a szövetségi kormány kártérítést fizet a hálózatfejlesztőknek. A kanadai távközlési cégek az évek során közel 700 millió kanadai dollárt (198 milliárd forintot) költöttek Huawei-berendezésekre, nagyrészt 4G- vagy LTE-berendezésekre.

„Csalódottak vagyunk, de nem vagyunk meglepve. Meglep, hogy a kormánynak ilyen sokáig tartott meghozni a döntést” – mondta Alykhan Velshi, a Huawei szóvivője, aki szerint ez egy politikai döntés, amely elsősorban az Egyesült Államok politikai nyomására született. „Kína átfogóan és behatóan fogja tanulmányozni az esetet, s megteszi a szükséges intézkedéseket” – jelentette be a kommunista állam ottawai nagykövetsége közleményben az MTI szerint.

Való igaz, hogy Kanadára évek óta egyre nagyobb nyomás nehezedik a szövetségesek, elsősorban az Egyesült Államok részéről, hogy tiltsa be a Huawei 5G-berendezéseit, mivel attól tartanak, hogy azok veszélyeztethetik a nemzetbiztonságot. Kanada 2018-ban jelentette be, hogy felülvizsgálja a technológia átvételével kapcsolatos esetleges aggályokat.

A döntést azonban elhalasztották, miután a Huawei pénzügyi vezetőjét, Meng Vancsuot Kanadában letartóztatták egy amerikai elfogatóparancs alapján. Megtorlásképp Kína letartóztatott két kanadait, Michael Kovrigot (aki félig magyar származású) és Michael Spavort, később kémkedéssel vádolta meg a férfiakat.

Kanada korábbi pekingi nagykövete, Guy Saint-Jacques üdvözölte a döntést, és kijelentette: Kína külpolitikája sokkal agresszívebbé vált, ahogy az a mód is, ahogy információkhoz próbál jutni céljai elérése érdekében. Emlékeztetett arra is, hogy a kínai törvények értelmében az ország egyetlen cége sem tagadhatja meg Pekingtől, hogy adatokat osszon meg a kormánnyal. A Huawei váltig állítja, hogy eszközei nem jelentenek kockázatot, és nem ad át adatokat a kínai államnak.





Magyarországon maradhat a Huawei

Nyugat-Európa kormányaiban is felerősödött a Kína-szkepticizmus az elmúlt években, de 2019-ig úgy tűnt, hogy több nagy európai ország is megpróbál ellenállni az amerikai nyomásnak és nem zárja ki teljesen a Huaweit az 5G-hálózat kiépítéséből. Végül 2020-ban és 2021-ben sorra jelentették be az EU-országok, hogy inkább nyugati partnerekkel dolgoznak és kiszorítják a kínai vállalatokat a telekommunikációs hálózatfejlesztésből.

Magyarországon viszont sem a Huawei, sem a ZTE nincs tiltólistán. A nagyszolgáltatókkal együtt is dolgoznak az 5G-rendszer kiépítésén.