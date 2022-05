Még jobban spórolhatunk egy új megtakarítási lehetőséggel

Egy egészen új szemléletű megtakarítási lehetőséget robbanthat be a hazai piacon az Erste: személyre szabott visszatérítést, kedvezményeket kaphatnak az ügyfelek. Más bankok hitelkártyáinál már vannak hasonló lehetőségek, de az új megoldás gyorsan elterjedhet.

Az Erste Banknál májustól egy egészen újfajta megtakarítási lehetőséggel találkozhatnak az ügyfelek. Ha elfogadják a bank mobilalkalmazásában elérhető, személyre szabott kedvezményes ajánlatokat, pénzvisszatérítést kaphatnak bankkártyás vásárlásaik után. A kulcsszó a személyre szabott lehetőség, mely egy egészen új szemléletű megtakarítási lehetőséget robbanthat be a hazai piacon.

Nap mint nap számtalan kedvezményes vásárlási lehetőség jön szembe, ezek azonban általában azt igénylik, hogy olyan dolgokat vegyünk meg, melyeket nem is terveztünk, vagy jobb esetben előrehozzunk olyan vásárlásokat, melyeket későbbre terveztünk.

Ki ne szeretne inkább olyan kedvezményes ajánlatok között böngészni, amelyek személyre szabottan neki készültek a korábbi vásárlásai alapján, és még jelentős kedvezményeket is tartalmaznak?

Ilyesmi azonban egészen eddig nem volt elérhető. Ez az új lehetőség egy olyan környezetbe, egész pontosan a bankszektorba érkezett, ahol eddig más módokon versenyeztek a vásárlók kegyeiért.

A legismertebb ilyen ajánlatok a pontgyűjtő kártyák, melyek közül a két legnagyobb hazai rendszer vagy már is nem tartalmaz bankkártyát (SuperShop), vagy mostanában újult meg (MOL Move program), személyre szabottabb ajánlatokat és üzemanyag-kedvezményeket kínálva a törzsvásárlóknak. Igen elterjedt még a Tesco pontgyűjtős rendszere is, melyhez csak hitelkártya kapcsolódik, folyószámlához kapcsolódó bankkártya nem.

A hó végi pénzvisszatérítés kedvezménye is eléggé széles körben ismert, de eddig ez kizárólag hitelkártyás vásárlásokkal volt elérhető. Mindez nem véletlen: a hitelkártya az a banki konstrukció, amelynél elég könnyű elcsábulni. Nemcsak a havi pénzügyi lehetőségeinken túlnyúló kártyás vásárlásokkal, hanem készpénzfelvétellel is elérhető ez az elcsábulás, amely a banki hitelek közül a legmagasabb, akár évi 40 százalékos hitelkamatot vonja maga után. Ezzel párhuzamosan a hitelkártyás vásárlásokkal meg is lehet kopasztani egy bankot, ha a hitelkártyával csak vásárolunk, és minden költést mindig visszafizetünk a havi fizetési határidőig.

Az ilyen ajánlatok jellemzően 1 százalékos általános hó végi visszatérítést nyújtanak az összes költésből, és 2-3 százalékot egyes kiemelt üzletprofilok (pl. benzinkutak, élelmiszerboltok, barkácsboltok, mozik stb.) költései után. Ezekben érdemes kihasználni a Cetelem Hitelkártya, az Erste Max, az OTP Bonus vagy a Raiffeisen OneCard hitelkártya kedvezményeit. Ezek a hitelkártyák során alkalmazott, átlagos 1 százaléknál magasabb mértékű visszatérítést kínálnak, illetve pluszban olyan azonnali vásárlási kedvezményeket is, melyekkel bizonyos üzletláncoknál akár komolyabb összegeket is spórolhatunk. A Cetelem Hitelkártyához tartozó Cetelem Klub például 5–10 százalék kedvezményt kínál országszerte közel 500 üzletben. A Raiffeisen OneCard hitelkártyás vásárlással gyűjtött pontokat pedig akár 10–40 százalékos kedvezménykuponokra lehet beváltani.

Aki használ olyasmi fintech alkalmazásokat, mint a Revolut, az is találkozhatott már ilyen kedvezményekkel. A Curve például – mely több bank kártyáját képes eggyé varázsolni – az app közvetítésével történt vásárlások során kedvezményeket biztosít. Ezek az ajánlatok láthatók a visszatérítések (Rewards) képernyőn, mely egy menüpontja az alkalmazásnak. Az ingyen elérhető kedvezményeket kínáló 6 globális partner 2,1–31,5 százalék közötti kedvezményeket kínál. Emellett – előfizetéssel – 3 vagy 6 belföldi kereskedőt is ki lehet választani az alábbi listából, ezeknél állandó 1 százalékos kedvezmény érhető el az előfizetés ideje alatt.

Hasonló kedvezményeket ajánl a magyar gyökerű Recash, amely kezdetben csak a Revoluttal állt kapcsolatban, de ma már a Gránit, a K&H, az MKB, az OTP, a Raiffeisen és az UniCredit Bank kártyáit is befogadja az applikáció. Ezekkel fizetve egy sor ismert hazai kereskedőláncban 2–4 százalék közötti kedvezményeket kínál, de kuponokkal akár 20 százalékos kedvezmény is elérhető.

A kedvezmények igénybevétele érdekében, ha valaki a fenti bankok ügyfele, például – mondjuk – a sorban legelső Gránit Banké, annak előbb le kell töltenie a Recash nevű mobilalkalmazást. A telepítés után egy nagyon egyszerű folyamattal regisztrálni kell, annak során először engedélyezni kell, hogy a bank megossza a Recashsel a tranzakciós adatokat.

Ezt követően az alkalmazáson belül megjelenik – példánkban a Gránit – netbankjának belépési felülete, ahol be kell lépni a felhasználónév/jelszó párossal, majd belépés után jóvá kell hagyni az adatok átadását a Recash felé. Ezt egy push üzenetből megnyitható netbanki üzenetben, egy egyedi számsor keretében vagy sms-ben kapja meg a felhasználó, amit utána be kell írni a Recash képernyőjére visszatérve.

Ezt megadva és jóváhagyva máris elkezdhető a pénzvisszatérítés gyűjtése a Recash applikációban szereplő ajánlatok alapján.

A Recash felületén található ajánlatokra koppintva előhívhatók a részletek minden ajánlatról. Innen tudható meg, hogy hol kell vásárolni a pénzvisszatérítés elérése érdekében, legalább mekkora értékben, és ebben az esetben mekkora kedvezmény jár, milyen határidőig. Továbbá arról is informálódhatunk, hogy a kedvezmény jelenleg aktív-e.

Ha aktív, akkor általában 24 órán belül meg is kapjuk a pénzvisszatérítést a Recash-számlánkra, amihez a bankkártyás vásárláson kívül további teendő sem az applikációban, sem a vásárlás során nincs. A Recash-számláról 100 forintos díj ellenében kérhetjük ki az összegyűjtött pénzt, amennyiben az egyenleg 3000 forint felett van.

Az Erste Bank májustól vezette be Magyarországon a Moneyback nevű szolgáltatását, amelynek újdonsága az egyénre szabott kedvezményekben rejlik. A kedvezményeket egy harmadik fél, a Dateio cseh startup bevonásával adják: a cég az Erste Banktól kapott anonimizált adatokból számít vásárlóerőt, melyet a kereskedőknek kínál fel, akik aztán vásárlási kedvezményeket biztosítanak valamilyen ügyfélaktivitást (vásárlás vagy többletköltés, illetve a konkurenciától történt átcsábítást) követően. A készpénz-visszatérítés nemcsak a megszokott hitelkártyáknál működik, hanem az Erste betéti bankkártyáinál is elérhető, maga a szolgáltatás pedig teljesen ingyenes.

Az Erste újdonsága a megszokottakkal ellentétben személyre szabottan kínál kedvezményt, így mindenki más-más kedvezményekkel találkozhat majd idővel, ahogy bővülnek az ajánlatok. Ezek meghatározott ideig (általában néhány hétig) érvényesek, ezalatt korlátlan számban igénybe vehetők. A pénzvisszatérítésnek azonban ajánlatonként általában 30 ezer forintos felső határa van az érvényességi időszakon belül. Ez jóval afelett van, amit egy átlagos ügyfél általában megtakarít. Az Erste Csoport három bankja közül, amelyekben már bevezették ezt a szolgáltatást, Csehországban havonta átlagosan 3-4 eurónyi összeget spórolnak meg az ügyfelek, azaz legalább a bankköltségeket biztosan visszakapják.

A kedvezmények nem lesznek automatikusak, hanem aktiválni kell majd azokat, de a vásárláson kívül más teendő nincs. A rendszerhez az induláskor 30 kereskedő csatlakozott, melyek a saját piacukon piacvezetők vagy dobogósak. Köztük van a Spar, a Booking.com, az Aliexpress, a Douglas, a Líra, a Samsung, a Budmil, az About You vagy az Answear. A következő 1-3 hónapon belül várhatóan további 15-20 szolgáltató csatlakozik majd, például az üzemanyag, gyógyszertár, kávézólánc, gyorsétteremlánc szegmensekből.

Az Erste Bank George applikációjából megnyíló kedvezmények aktiválása után nyomon lehet követni a már begyűjtött visszatérítéseket az éppen aktuális hónapból vagy az előző időszakokról is. A felkínált kedvezményeket az ügyfél számára releváns sorrendben rendezik a mobilapplikációban, az új kedvezményekről pedig felugró (push) üzenetben értesül a felhasználó.

A kedvezmények akár 10 százalékos visszatérítést is kínálhatnak a vásárlás összegéből, melyeket minden hónapban egyszer, egy összegben kap meg a számlatulajdonos.

Az Erste Bank újdonsága felrázhatja a piacot – mondja Gergely Péter. – A hitelkártyáknál megszokott, általában 1 százalékos pénzvisszatérítések akár tízszeres összegét ugyanis az átlagosnál nagyobb hazai érdeklődés is kísérheti, főleg, hogy az a folyószámlákhoz kapcsolódó betéti bankkártyákkal is elérhető lesz, így nem kell hozzá hitelkártyát kiváltani.

Ezért elérhetőnek, reálisnak tűnik az Erste Bank várakozása, mellyel az év végére 200 ezer, a kedvezményeket aktívan használó magyar ügyfélre számít.

Sőt, az is várható, hogy később akár más bankok is kedvet kapnak ahhoz, hogy újabb szeletet hasítsanak ki ebből a piaci tortából, ami igencsak felpezsdítené a pénzintézetek által biztosított vásárlási kedvezmények világát.

A cikk szerzője Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu alapítója, pénzügyi szakértő

