Újabb fantomrekordon a rubel, de elkölteni nincs mire

Az orosz rubel 2015 júniusa, illetve 2018 márciusa óta nem látott szintre erősödött pénteken az euróval és a dollárral szemben. Elemzők szerint ennek oka az, hogy az uniós tagállamok sora készül arra, hogy Oroszországnak fizessen az aktuális gázszállítmányokért. Jelentős szerepe van még az orosz állam és jegybank által bevezetett tőkekontrollnak is: a rubelárfolyam erősen torzított, miután Vlagyimir Putyin elnök utasítására a cégeknek és a lakosságnak is be kellett adnia a devizáját, valamint megtiltották azok eladását is, tehát csak vásárolni lehet a rubelt, más irányú forgalom alig van.

A gázvásárlásoknál azt árazzák a piacokon, hogy Oroszország csütörtökön közölte, hogy a Gazprom 54 ügyfelének fele nyitott számlát a Gazprombanknál, mivel az európai vállalatok közelednek a gázszállítás kifizetésének közelgő határidejéhez. Az Európai Bizottság a hét elején állásfoglalást adott ki, amelyben a rubeles fizetést tiltja, de azt engedélyezi, hogy euróban vagy dollárban fizessenek az uniós vásárlók a földgázért. Azonban nyilatkozatot kell tenniük, hogy a szerződés szerint teljesítették az utalást, és nem válthatják rubelre.

A rubelrali egyik fő oka az euróról rubelre történő átállás, amely az orosz gázért való európai fizetésekben fog megtörténni – mondta Jurij Popov, a SberCIB Investment Research stratégája a Reutersnek. A kifizetést ugyanis az európaiak teljesítése után a Gazprombanknál váltják át majd rubelre – ennek árfolyamát szintén az orosz jegybank befolyásolhatja, ami segíti a rubel iránti kereslet erősítését.

A moszkvai tőzsde volatilis kereskedésében a rubel magyar idő szerint reggel 9-kor több mint öt százalékkal, a 61,10-es árfolyamra erősödött az euróval szemben, ami 2015 júniusa óta a legerősebb árfolyam. De technikai szinten az 59,02-es kurzusra is felszökött.

A dollárral szemben több mint négy százalékkal, 59,10-re emelkedett a nap folyamán, miután elérte az 57,0750-es szintet, amelyre 2018 március vége óta nem volt példa.

A jövő héten esedékes hó végi adókra való felkészülés szintén növelte a rubel iránti keresletet, míg a dollár és az euró iránti kereslet továbbra is alacsony a megszakadt beszállítóláncok és a bankszámlákról való devizakivonásra és az Oroszországból való kivezetésre vonatkozó korlátozások miatt.

„A kulcskérdés az, hogy a központi bank közbelép-e, mivel a rubel túlzott erősödése nem szerepel a pénzügyminisztérium és a költségvetés terveiben” – mondta Jevgenyij Suvorov, a CentroCreditBank elemzője. Kirill Tremasov, a központi bank monetáris politikai osztályának vezetője pénteken azt mondta, hogy a rubel továbbra is szabadon lebegő valuta marad.

A moszkvai tőzsdén kívül a rubel sokkal gyengébb maradt. A Sberbank 68,83 rubelért adta a készpénzes dollárt, az eurót pedig 71,24 rubelért. Ez jól mutatja, hogy a rubel árfolyama igazából a külkereskedelmi váltószáma. Ahogy azt a Napi.hu részletesen megírta, az árfolyamot azoknak az árucikkeknek a napi kereslete határozza meg, amelyekkel még éppen kereskedni lehet. Még az orosz jegybank is felhívta a figyelmet arra, hogy az árfolyam mostanra nem más, mint az ország pillanatnyi kereskedelmi mérlegének csupasz megtestesítője.

Az erősebb rubel segít az infláció fékezésében, és előnyös az importőröknek, de árt azoknak, akik külföldön devizáért árut és szolgáltatást adnak el, ami az exportfüggő orosz költségvetés számára jövedelemcsökkenést jelent.

Elemzők szerint az orosz hatóságok nem érdekeltek abban, hogy a rubel a jelenlegi szintről jelentősen erősödjön, és arra számítanak, hogy a valuta az év végéig gyengülni fog. Annak jeleként, hogy a hatóságok készek a tőkekontroll fokozatos feloldására, a központi bank május 20-tól a bankoknak engedélyezte, hogy az amerikai dollár és az euró kivételével korlátozás nélkül adják el az emberek devizáját.

De az infláció még a mesterségesen magas, fantomrekordokat döntögető rubelárfolyam mellett is magas Oroszországban: az infláció áprilisban 17,8 százalékos volt, egyes árucikkek pedig egyszerűen eltűntek a boltokból. Még az optimista orosz állami VEB fejlesztési bank közgazdászai is azzal számolnak, hogy az év végére 18,7 százalékra gyorsul a pénzromlás.

