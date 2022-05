Orbán Viktor: Megoldást kell találni Magyarország ellátási aggályaira

Videókonferencia keretében tárgyalt egymással Orbán Viktor miniszterelnök és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke hétfőn a május 30-31-i rendkívüli uniós csúcs előkészítéseként – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A megbeszélésen az ukrajnai háború Európára gyakorolt hatásai kerültek szóba, így a katonai, az energia- és az élelmiszerbiztonság ügye.

Orbán Viktor a tárgyaláson ismét kiállt Magyarország energiabiztonsága mellett, és hangsúlyozta: hazánk ellátási aggályaira megoldást kell találni, mielőtt bármilyen szankció kivetésére sor kerülhetne az orosz olajszállításokra vonatkozóan – ismertette a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

Németország hajlandó lenne támogatni, hogy az Európai Unió tagországai Magyarország nélkül vezessenek be embargót az orosz kőolajra – erről már Robert Habeck német alkancellár, gazdasági miniszter beszél egy hétfői interjúban. A Zöldek politikusa a Deutschlandfunk német országos közszolgálati rádióban sugárzott interjúban kiemelte, hogy csalódott az orosz olajembargó ügyének elhúzódása miatt.

Rámutatott, hogy a tárgyalásokat, egyeztetéseket az Európai Bizottság vezeti. Hozzátette: ha a brüsszeli testület elnöke azt mondja, hogy

Közben Varsó felmondta az Oroszországot Európával összekötő gázvezetéken történő gáztranzitról szóló lengyel–orosz kormányközi szerződést. Ezt arra hivatkozva tette, hogy Oroszország április 27-én megszakította a lengyelországi gázszállításokat, miután Varsó nem volt hajlandó rubelben fizetni a gázért.

Hogy mi fog történni ezután, azt megjósolni aligha vállalkozik bárki is, mert egyszerűen lehetetlen. Most láthatjuk, hogy a lengyel hatóságok milyen fékeveszett, az őrülettel határos álláspontot képviselnek. Ezért itt aligha lehet bármit is előrejelezni