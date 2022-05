A klímaváltozás miatt erősödő társadalmi igényre, hogy a piaci szereplők nagyobb figyelmet fordítsanak a fenntarthatósági szempontokra. A magyar Hiventures, ennek érdekében a hazai startupvilágban is segíteni akarja a tőkefinanszírozás területén az ESG szempontoknak megfelelő cégeket. A fenntarthatóság az idei Regional Startup and Innovation Dayen (RSID) is kiemelt téma lesz.

Aktív alakítója kíván lenni a hazai startupközeg ESG-felkészítésének az állami tulajdonú MFB Csoporthoz tartozó Hiventures, ennek érdekében mind a portfoliójában szereplő startupok, mind az új befektetések esetében segíteni fogja a felelős és fenntartható értékek kiaknázását. Ezt a témát járja körül az idei Regional Startup and Innovation Day (RSID) is. A régió legnagyobb startup networking eseményét június 2-án rendezik meg – írja közleményében a kockázati tőkealap-kezelő.

Az Az ESG az angol Environmental (környezet), Social (társadalom), Governance (irányítás) szavak rövidítése. Az ilyen befektetések lényege, hogy olyan vállalatokba áramlanak, amelyek a várható nyereségesség mellett környezeti, társadalmi értékek megőrzésében is szerepet vállalnak. Márpedig ez nemcsak a piacok számára egyre fontosabb, hanem az embereknek is:

a 28 országra kiterjedő Edelman Trust Barometerben 2022-ben megkérdezett 27 000 ember háromnegyede fejezte ki erős aggodalmát, és az éghajlatváltozást, a légszennyezést, valamint a hulladékkérdést jelölte meg kiemelt környezetvédelmi témaként.

Valójában erre az erősödő társadalmi igényre reagáltak a finanszírozói rendszerek. Például az EU Fenntartható Pénzügyi Akciótervének részeként 2020 nyarán életbe lépett úgynevezett taxonómiarendelet megteremtette a szükséges szabályozói keretet, amely szerint összesen hat osztályba csoportosítva definiálta a klímasemleges célokhoz jelentősen hozzájáruló, a környezeti szennyezés visszaszorítását és a természeti erőforrások hatékony felhasználását segítő erőfeszítéseket. Ezzel a piaci szereplőknek és kiemelten a pénzügyi intézményeknek felbecsülhetetlen segítséget nyújtottak a környezeti és társadalmi szempontból pozitív, úgynevezett ESG tevékenységek azonosításához.

A startupoknál is egyre fontosabbá válik ez a szempont. „Hosszú távon elengedhetetlen az értékteremtéshez, hogy minél több profitábilis, ugyanakkor fenntarthatóan működő hazai vállalkozás legyen a piacon. Eddig is egy üzletileg versenyképes vállalkozói ökoszisztéma kialakításáért dolgoztunk, amit most megtoldunk azzal, hogy az ESG szempontoknak megfelelő cégeinket specifikusan is támogatjuk” – mondta el Katona Bence, a Hiventures ügyvezető igazgatója.

A lépés azért is fontos, mert a nemzetközi pénzügyi ökoszisztéma fontos részévé váltak az ESG befektetések, de Magyarország egyelőre lemaradásban van ezen a téren. A Hiventures viszont támogatja a hazai startupszcéna ESG-felkészítését, aminek előnye, hogy a felelős és fenntartható értékek kiaknázása vonzóbbá is teheti a startupokat a további befektetők szemében.

Inkubációs fázisban lévő cégei számára ezért témaspecifikus mentorokat és tanácsadást biztosít a Hiventures, segítve az ESG-értékek mentén történő innovációt és fejlődést. Mint Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb kockázati tőkealap-kezelője, a Hiventures emellett reputációjával és ökoszisztéma kapcsolataival segíti a társbefektetések, az újabb körös finanszírozások létrejöttét, ezáltal is biztosítva a hosszútávú értékteremtést – írják a közleményben.

Budapesten fontos programot is szerveznek

A fenntarthatóság áll a Hiventures idén ötödik alkalommal megrendezendő Regional Startup and Innovation Day (RSID) középpontjában is, amely évek óta a kelet-közép-európai régió legjelentősebb fiatal vállalkozóknak szóló networking eseménye. A Visegrádi Csoport 2021-22. évi magyar elnöksége alatt megvalósuló rendezvény előadói között lesz Dietmar Dahmen, az innovatív és diszruptív trendek és technológiák szakértője, aki a felelős jövőről és a bizalom szerepéről beszél majd. Emellett Ürge-Vorsatz Diána, a világ egyik legelismertebb klímakutatója is előadást tart arról, hogy mit lehet tenni egyéni, társadalmi és gazdasági szinten azért, hogy egy egészségesebb, tisztább, élhetőbb jövőt építsünk.

Rajtuk kívül részt vesz az eseményen Bertalan Zsolt, az MVM Zrt. csoportszintű technológiai innovációs igazgatója, Balog Zsolt, a termelőket és éttermeket összekötő Supp.li ügyvezetője és Aleksandra Szol, a Modivo divatáruház kereskedelmi igazgatója is, akik saját iparágaikból hoznak majd példákat a témáról.

Az RSID-n lehetőség lesz a kapcsolatépítésre is, valamint itt tartják a Startup and Innovation Award of Hungary díjátadóját is. Az eseményen derül ki, hogy ki nyerte a Hiventures által életre hívott Év Alapítója díjat. Valamint megrendezik a Get in the Ring! startup verseny regionális döntőjét. A V4 régió startupperei előadói (pitch) képességeiket mérik majd össze energetikai innovációikkal kapcsolatban, hogy jutalmakat, potenciális finanszírozást és belépőt nyerjenek a 2022-es Global Get in the Ring döntőre.