Parragh László: A kata adózás nagyon sikeres lett, talán túlzóan is

Nincsenek kőbe vésve az árstop jelenlegi feltételei Parragh László szerint. Erről egy interjúban beszélt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, ahol többek között a jegybank inflációs meglátásai és a kedvezményes adózási lehetőség (kata) jövőbeli lehetőségei is szóba kerültek.

Az, hogy meddig kell fenntartani az árstopot és az ársapkát, nagyban függ az energiabeszerzési forrásoktól, a globális gazdasági és politikai helyzettől, valamint a háború alakulásától – nyilatkozta a Népszavának Parragh László.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az interjúban elmondta, hogy állami eszközökkel bizonyos ársúlyozás megvalósítható a piacon, a többletköltség ugyanakkor nem tűnik el, csak más termékekre rakódik rá.

Bármikor bele lehet nyúlni

Szerinte az árstop jelenlegi feltételei nincsenek kőbe vésve, menet közben is könnyen módosíthatók. Ezzel kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy a szabályozást ki lehet terjeszteni más termékekre, vagy kivonni egyiket a körből, de emelni is lehet a hatósági árat.

Az interjúban szóba került, hogy Parragh László korábban azért bírálta Matolcsy György jegybankelnököt, mert szerinte alulbecsülte az inflációs kockázatot, egyúttal nehezményezte, hogy az infláció a fizetésemeléseket is megnehezíti.

Az iparkamara elnöke ezzel kapcsolatban kifejtette: törvényszerű, hogy a járvány miatti visszaesést egy felpattanás követ, ami keresletnövekedéssel jár, és arra is képes, hogy inflációt generáljon.

Ezt évekkel előre lehetett látni. Ehhez képest a jegybank végig tagadta ennek kockázatát, majd hirtelen fordulattal kijelentették, hogy ezzel együtt kell élnünk. Holott most már egy stagflációs – lassuló gazdasági növekedésre és növekvő államháztartási hiányra vonatkozó – kockázat is megjelent. Ezzel is foglalkozniuk kellene, miközben érdemi infláció elleni jegybanki lépéseket kellene tenni. Ehelyett tanácsokkal látják el a kormányt, és különféle, számmisztikával operáló programokat készítenek

– fogalmazott a Népszavának Parragh László, aki szerint az inflációs nyomás még legalább két-három évig velünk marad.

Korábban Varga Mihály pénzügyminiszter miniszteri meghallgatásán arról beszélt, kérdéses, hogy a jelenlegi formájában fennmaradhat-e a kedvezményes adózási lehetőség (kata).

Új köröket vontak be

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, hogy ennek a kedvezményes adónemnek a bevezetésekor az volt a cél, hogy olyanokat is bevonjon a közteherviselésbe, akik korábban nem voltak részesei.

„Nagyon sikeres lett, talán túlzóan is, ma már csaknem 430 ezren adóznak ilyen kedvezményes formában, vagyis a munkavállalók 12-13 százaléka választja ezt a normál adózásnál nagyságrendekkel jobb közteherviselési formát, ami lényegesen torzítja a piacot” – jegyezte meg Parragh László.

Ugyanakkor hozzátette, hogy szerinte nem helyes, „ha egy ügyvéd, biztosítási ügynök, bróker vagy IT-szakember, aki lehetne normál foglalkoztatott, így bújik ki az adózás alól”.

