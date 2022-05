Megmondta a Mol, hogyan ellenőrzik a magyarokat a benzinkutakon

A Mol arra kéri a vásárlókat, hogy a benzinkutaknál a fizetéskor minden esetben mutassák be a forgalmi engedélyüket, hogy a pénztárnál a hatósági árra tudják módosítani a vásárlás összegét – hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a társaság.

A vállalat tájékoztatása szerint a kútoszlopokon a számlálók minden tankolás esetén a piaci árat tüntetik fel, de a pénztárnál a forgalmi engedély felmutatása után alacsonyabb összeget kell fizetniük a magyar vásárlóknak. „A magyar kormány bejelentése alapján csütörtök éjféltől csak magyar rendszámú és forgalmi engedélyű autók vásárolhatnak hatósági áron EVO 95 benzin és dízel üzemanyagot a Molnál” – írták.

Jelezték azt is: a fogyasztók a forgalmi engedély bemutatásával tudják igazolni, hogy jogosultak a hatósági áras üzemanyag megvásárlására, de a vállalat a következő napokban az intézkedés zökkenőmentes bevezetése érdekében magyar rendszám alapján is jóváhagyja a vásárlást.

Az üzemanyag-vásárlás felső mennyiségi korlátaiban nem történik változás, ez gépjárművenként továbbra is naponta legfeljebb száz liter, amiből maximálisan húsz liter tankolható szabványos kannába. A jogszabály meghatározza a jogosultak pontos körét is: hatósági áron a magyar rendszámmal rendelkező, 7,5 tonna össztömeg alatti gépjárművel vagy mezőgazdasági erőgéppel lehet tankolni.

A Mol munkatársai a fizetéskor a tankolás piaci árát egy vonalkód segítségével módosítják a hatósági árnak megfelelő összegre.

Az útról látható tájékoztató oszlopokon továbbra is az üzemanyagok hatósági ára lesz feltüntetve. A közlemény idézi Ratatics Pétert, a Mol-csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatóját, aki kifejtette: bíznak abban, hogy az intézkedés hatására csökkenni fog a határ menti kutakon lévő nyomás, ami a lakosság számára mindenképpen jó hír. Szintén biztatónak látja, hogy az új szabály mellett júniusban nagyságrendileg 15 százalékkal csökkenhet a hazai üzemanyag-kereslet, így a Mol garantálni tudja Magyarország ellátásbiztonságát.

Levelet kapott Orbán Viktor

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy péntektől csak magyar rendszámmal vagy magyar forgalmi engedéllyel rendelkező autók tankolhatnak a kedvezményes, literenként 480 forintos egységáron, a többi autós számára piaci áron kell értékesíteni az üzemanyagot. A benzinárstopot tavaly novemberben vezették be, és a 95-ös benzin és gázolaj árát literenként 480 forintban maximalizálták. Eredetileg három hónapra tervezték az árstopot, de két alkalommal is meghosszabbították, február és május közepén.

A Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke, Egri Gábor az Index megkeresésére úgy fogalmazott: döbbenten állnak a bejelentés előtt. „Ez 2200 magyarországi benzinkutat kényszerít bele egy olyan rendszerbe, ami nem megvalósítható. A határon túli magyaroktól is forgalmit kellene elkérnie a személyzetnek, amellett hogy erre nincs jogosultságuk, nincs is személyzeti kapacitásunk az okmányok ellenőrzésére” – fogalmazott lapunknak az FBSZ elnöke, hozzátéve, hogy ilyen kérdésekben a szakma képviselőivel kellene egyeztetni a döntés bejelentése előtt. Ezért a Független Benzinkutak Szövetsége öt-tíz percet kér a döntéshozóktól, hogy elmagyarázzák, hogyan működik egy benzinkút.

Az FBSZ néhány órával később közleményben ismertette a levelet, amelyet Orbán Viktor miniszterelnöknek küldtek május 27-én, pénteken. Ebben az áll, hogy sürgős segítséget kérnek, mert a kormányrendelet több szempontból értelmezhetetlen és betarthatatlan. Mint írják, veszélybe sodorja az üzemanyag-ellátás biztonságát, így az alábbi alapvető kérdéseket szeretnék tisztázni:

A rendelet értelmében nem magyar gépjárműveket kizárólag nagy teljesítményű oszlopon lehet kiszolgálni, ami a gyakorlatban személyautókra lehetetlen. A rendelet három napot biztosít a technikai akadályok legyőzésére, ami a kasszarendszerek átállíthatóságának bonyolultsága miatt nem betartható. A rendeletnek megfelelő kasszarendszer nélkül a működés lehetetlen. A rendelet alapján a benzinkutas kénytelen diszkriminálni a külföldieket, ezzel perelhetővé válik az európai uniós jog alapján. A benzinkutak kiszolgáló személyzete aránytalan és konfrontációveszélyes tevékenységre – hatósági iratok ellenőrzésére – kötelezett, amelyhez hatósági jogosítványai nincsenek, jogvédelme nincs.

Hozzáteszik: ezeken túl értetlenül állnak azelőtt a hátrányos megkülönböztetés előtt, amellyel a rendelet a magyar állampolgársággal, szavazati joggal rendelkező, a magyar nemzet egészéhez szervesen hozzátartozó, de magyar rendszámú autóval nem rendelkező milliókat sújtja. Ugyanígy a Magyarországon élő és dolgozó, Magyarországon adót fizető, de nem magyar regisztrációjú autót használó külföldieket, valamint mindazon, Magyarországon élő magyar állampolgárokat, akik rendszámmal, forgalmi engedéllyel rendelkező járművet, kisgépet használnak (például robogó, fűnyírógép).

Tisztelt Miniszterelnök Úr! A működésünket szabályozó, jelenleg hatályos jogrendszer olyan súlyos szankciókat tartalmaz jogorvoslati lehetőség nélkül, amik olyan fenyegető környezetet teremtenek, amelyben az egyéb bizonytalanságok meghaladják az elviselhetőség határát, és ezért fennáll, hogy tagjaink közül sokan döntenek tevékenységük felfüggesztése mellett, súlyosan veszélyeztetve környezetük üzemanyag-ellátásának biztonságát. A helyzetet súlyosbítja, hogy személyzetünk sem képes tolerálni a sorban állásra és okiratok bemutatására vásárlóink sokszor brutalitásba hajló magatartását. Hathatós segítségét előre is megköszönve!

– zárul az elnök, Egri Gábor és az alelnök, Gépész László által jegyzett levél.

(Borítókép: A Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. egyik budapesti üzemanyagtöltő állomása 2021. szeptember 4-én. Fotó: Róka László / MTI)