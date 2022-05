Elszálltak az árak, akár több milliót is elkérhetnek a szálláshelyek pünkösdkor

Csakúgy, mint tavaly, idén is áremelkedésre számíthatunk a belföldi szálláshelyek területén, bár nem lesz olyan jelentős a drágulás, mint tavaly. 2021-hez képest ugyanis átlagosan mindössze 0,23 százalékos, a 2019-hez képest az arányuk 30 százalékos. Ugyanakkor akadnak horror áron is helyek.

A Magyar Turisztikai Ügynökség várakozásai szerint Magyarországon a belföldi szálláshelyek – a húsvétihoz hasonlóan – pünkösdkor is telt házzal üzemelnek. Az összesített turisztikai forgalom pedig meghaladhatja a 37 millió vendégéjszakát. Ez 25 százalékkal több, mint 2021-ben, és csak 10 százalékkal kevesebb, mint a 2019-es csúcsforgalmú év.

Az óriási mennyiségű pünkösdi előfoglaláshoz hozzájárul a jó időjárás is. A vasárnapi és a hétfői napos idő miatt zakatolnak a szállásfoglaló weboldalak.

Nagy az érdeklődés, és még bízunk a last minute foglalásokban. A 2019-es év lezárt pünkösdi foglalási számához képest 27 százalékkal vagyunk jelenleg elmaradva darabszámban, a bent álló foglalások összértéke viszont 22 százalékkal több. Tavalyhoz képest 39 százalékkal több foglalásunk van most, értékben 72 százalékkal több. A bruttó összérték-növekedésnek csak egyik tényezője a magasabb ár, emellett átlagosan hosszabb időre, nagyobb létszámot foglalunk, nagyobb a kosárérték is