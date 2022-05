395 forinton is volt az euró, a Molon kívül valamennyi részvény gyengült a tőzsdén

Többször is 390 és 395 forint között mozgott az euró árfolyama pénteken. Este fél hétkor végül 395,26 forintra emelkedett a jegyzés. A magyar fizetőeszköz mellett a tőzsdén is gyengülések jellemezték a vezető részvényeket.

A reggeli adatokhoz képest gyengült a forint péntek este a vezető devizákkal szemben a bankközi piacon. Este fél 7-re 395,26 forintra emelkedett az euró árfolyama a reggel hétkor jegyzett 391,85 forintos szinthez képest. Az MTI beszámolója szerint az euró jegyzése 390,28 forint és 395,49 forint között mozgott.

A svájci frank árfolyama 384,93 forintra módosult a reggeli 380,42 forintról, míg a dollár 364,38 forintról 368,93 forintra drágult. Az euró jegyzése a reggeli 1,0755 dollárról 1,0712 dollárra gyengült este fél hétre.

A nemzetközi hangulat ellenére alulteljesített a BUX

Egy 1,50 százalékos, 589,63 pontos csökkenéssel zárt a Budapesti Értéltőzsde részvényindexe, a BUX pénteken, melynek értéke 38 644,57 pont volt – adta hírül az MTI.

A részvénypiac forgalma 39,8 milliárd forint volt, a vezető részvények ugyanakkor a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek elmondta: a nemzetközi befektetői hangulat pozitív, a Budapesti Értéktőzsde viszont pénteken is az extraprofit-különadóval kapcsolatos bejelentések utóhatásait szenvedte meg. Az elemző rámutatott, hogy ez főként az OTP árfolyamán látszik, ami több mint 5 százalékot esett.

Ugyancsak a különadó miatt gyengült a Richter és a Magyar Telekom is. A Mol esetében viszont pozitív korrekció történt, de az olajtársaság részvényeinél is változékony kereskedés figyelhető meg Varga Zoltán szerint. Hozzátette: a befektetők még árazzák a különadót, így a negatív hangulat akár a jövő héten is folytatódhat.

A Mol 56 forinttal, 2,24 százalékkal 2560 forintra erősödött, 4,4 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 480 forinttal, 5,33 százalékkal 8530 forintra csökkent, melynek forgalma 34,3 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 14,0 forinttal, 3,62 százalékkal 373 forintra esett, forgalma 215,9 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,54 százalékkal 7300 forintra gyengült, a részvények forgalma 660,0 millió forintot ért el.

(Borítókép: A Budapesti Értéktőzsde épülete. Fotó: Papajcsik Péter / Index)