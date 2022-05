Minden, amit az üzemanyagárat szabályozó új rendeletekről tudni kell

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős miniszter a csütörtöki Kormányinfón beszélt az új szabályozásokról, amelyeket ebben a cikkünkben már ismertettünk.

A kormány többek közt arról is döntött, hogy az üzemanyagárstop területén is több változtatást vezet be, ezzel kapcsolatban jelent meg most egy kormányrendelet. Ebben több dolgot is előírtak:

„Az üzemanyag nem hatósági áras termék, ha azt külföldi rendszámú jármű töltésének céljából értékesítik”. Ezalól legfeljebb akkor lehet kivételt tenni, ha az adott külföldi államban szintén hatósági áron tankolhatnak a magyar autósok, ez esetben külügyminiszter egy rendeletben teheti lehetővé az adott állam autósainak a hatósági áron való tankolást.

Ha a jármű honossága „kétséget kizáróan nem állapítható meg”, akkor a benzinkúton dolgozok kérhetik, hogy a sofőr ezt hiteles okmányokkal igazolja. Ha ezt nem tudja megtenni, akkor csak piaci áron tankolhat.

Az üzemanyag hatóságilag korlátozott árát kötelező „jól olvasható módon” feltüntetni „Az üzemanyagtöltő állomás területén vagy más arra alkalmas helyen (oszlopon vagy táblán)”.

A kútoszlop kijelzőjén viszont minden esetben az üzemanyag piaci árát fogják feltüntetni. A hatósági és a piaci ár közti különbségről a benzinkút pénztárán magyarul és angolul is közzé kell tennie egy tájékoztatást.

A kormány most amiatt dönthetett az új szabályozás bevezetése mellett, hogy – a korábbi, az árstopot érintő módosítások ellenére is – több szomszédos országból is Magyarországra jártak át tankolni az autósok az olcsó üzemanyagért.

Az ellenőrzés több kilométeres sorokat okozhat a benzinkutaknál

A szabályozásokkal kapcsolatban Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke azt nyilatkozta: megdöbbentek a rendeletet olvasva, mivel az szerintük kivitelezhetetlen.

Ez 2200 magyarországi benzinkutat kényszerít bele egy olyan rendszerbe, ami nem megvalósítható. A határon túli magyaroktól is forgalmit kellene elkérnie a személyzetnek, amellett, hogy erre nincs jogosultságuk, nincs is személyzeti kapacitásunk az okmányok ellenőrzésére

– mondta Egri Gábor, hozzátéve, hogy egyenként kellene ellenőrizni az autók rendszámát, ami több kilométeres sorokat okozhat.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a rendeletnek pár óra alatt kell eleget tennünk, de ez kivitelezhetetlen, mivel ehhez órákon belül informatikus szakemberekre, kútoperátorokra, kútszerelőkre lenne szükség. Egyelőre nem látjuk, hogyan tudjuk ezt végrehajtani

– sorolta a problémákat a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke.

(Borítókép: Gorondy-Novák Edit / Index)