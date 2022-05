A Mol szerint mindenki jól jár a kormány tankolással kapcsolatos döntésével

A piaci szereplők és a Mol mellett a magyar lakosság számára is jó döntés született azzal, hogy péntektől csak magyar forgalmi engedéllyel lehet hatósági áras üzemanyagot tankolni a benzinkutakon. Erről a Mol-csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója beszélt nemrég.

Nemcsak a Mol, hanem a többi piaci szereplő, és összességében a magyar lakosság számára is jó döntés született azzal, hogy a kormány megtiltja a 480 forintos literenkénti tankolást a külföldi rendszámú autósoknak – nyilatkozta az Inforádiónak Ratatics Péter, a Mol-csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója.

A vállalat meglátása szerint két fő hatása lesz majd a rendelkezésnek: az egyik, hogy csökkenni fog a nyomás a határ menti kutakon, ami a leürülések számát is visszafogja, az ott élő magyar lakosság így a korábban megszokott módon juthat üzemanyaghoz.

Ratatics Péter pozitív hatásnak nevezte azt is, hogy a hazai kereslet júniusra nagyságrendileg 15 százalékkal csökkenhet, amit a nagykereskedelmi és a gyártói oldalról is stabilan el lehet látni.

A szakember elmondta, hogy ugyan nagyon rövid idő állt rendelkezésükre az átállásra. Ennek ellenére így is igyekeznek majd kapcsolatot tartani a Magyar Ásványolaj Szövetségen (MÁSZ) belül valamennyi tagvállalattal, hogy az új helyzethez minél gyorsabban és zökkenőmentesebben tudjanak alkalmazkodni.

Az ügyvezető igazgató azt is elárulta, hogy a Molnál ezután is a 480 forintos, valamint a hatósági árat tüntetik fel, a kútfejen ugyanakkor már a piaci ár fog szerepelni.

Azonban így is megpróbálják majd minél egyértelműbben, akár több nyelven is kimatricázva felhívni a vásárlók figyelmét arra, hogy a magyar rendszámú gépjárművek tulajdonosai vigyék magukkal bemutatásra a forgalmi engedélyüket.

Amennyiben tehát igazolni tudja, hogy magyar forgalmi rendszámú gépjárművel érkezett, úgy a kasszánál érvényesítésre kerül az az árcsökkentő diszkont, ami érvényesíti a hatósági árat

– fogalmazott az Inforádiónak Ratatics Péter.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, a csütörtöki Kormányinfón több döntés is született. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is bejelentette, hogy péntektől csak a magyar forgalmi engedéllyel rendelkező autósok tankolhatnak Magyarországon hatósági áras üzemanyagot, a külföldiek viszont csak teljes áron tudnak tankolni. Arról, hogy a Mol miként ellenőrzi majd a magyarokat a benzinkutakon, itt írtunk bővebben.

(Borítókép: Autós tankol egy Mol töltőállomáson 2020. január 1-jén. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)