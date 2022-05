Súlyosbodhat a kínzó olajválság, Európa egyedül marad

A vártnál gyorsabban fogynak az amerikai nyersolajkészletek, és a szaúdiak azt mondják, befektetések hiányában nem is tudnák elég gyorsan növelni a kitermelésüket ahhoz, hogy elég olaj kerüljön a világpiacra. Még tovább súlyosbodhat az energiaválság, ha kiesik az orosz olaj, és véget érnek a fennmaradó Covid-korlátozások.

Szűkös idők jöhetnek az olajpiacon, miután az egyesült államokbeli Brent és a WTI (West Texas Intermediate) nyersolaj ára is növekedésnek indult a héten. Ezzel együtt is az előrejelzésekhez képest több amerikai olaj fogyott a múlt héten, és az elemzők szerint ez a tendencia, az Ukrajna megszállását büntetendő orosz olajembargóval együtt, egyre magasabbra nyomhatja az olajárakat a CNBC jelentése szerint.

A Nyugat nem elég

Jelenleg az egész iparág tekintete a hétfőn tartandó EU-csúcsra szegeződik, ahol ismét megpróbálnak pontot tenni az embargóvita végére. Ugyan az Európai Tanács elnöke, Charles Michael szerdán azt nyilatkozta, hogy biztos benne, hogy addigra megszületik az egyetértés, azonban Magyarország a 3 éves haladék és a felajánlott 2 milliárd eurós (jelenlegi árfolyamon közel 800 milliárd forintos) támogatás ellenére sem bólintott még rá a teljes olajembargóra.

Az EU-s embargó nagyjából napi 2-3 millió hordónyi orosz olajat tüntetne el a piacról fixen, és ezt az űrt még azzal az előrejelzéssel se lehet betömni, mely szerint az amerikai Permian-medencében hamarosan elérhetik a napi 5,2 millió hordónyi kitermelést – mondta Vivek Dhar, a Commonwealth Bank árupiaci elemzője.

Akárhogy is alakul a hétfői csúcs, már most is sokkal kisebb mennyiségben van jelen az orosz olaj a piacon, hiszen a felvásárlók és a kereskedőházak óvatosságból kerülik az Oroszországgal való üzletelést. Az ANZ elemzői például arra hívták föl a figyelmet, hogy a Balti-tengerről egyre több olajat visznek Ázsiába, míg Hollandia és Franciaország felé szinte teljesen megállt a szállítás.

Korai lehetett a zöldátmenet

Eközben a Közel-Kelettől sem számíthatunk felmentésre, ugyanis a megújuló energiára való átállás miatt az utóbbi években megálltak az olajkitermelési beruházások. Az Aramco vezérigazgatója, Amin Nasszer hétfőn Davosban arról nyilatkozott a Reutersnek, hogy a világ olajellátása most valódi veszélybe kerülhet.

Nasszer elmondta, hogy ragaszkodik cége korábbi vállalásához, miszerint 2027-re a jelenlegi 12 millióról 13 millió hordóra növelik a napi szinten előállított mennyiséget, de egyszerűen nem tud gyorsabban kapacitást növelni. Az Armaco a világ legnagyobb olajkitermelője, de szerinte a zöldenergiára való átállás beharangozása elijesztette a befektetőket, és most már nem tudnak időben lépni ahhoz, hogy megoldják a szankciók után maradt kiesést.

„Konstruktívabb párbeszédre lenne szükség. Ha azt mondják, hogy 2030-ig nincs szükség rátok, akkor miért kezdenétek 6-7 évet igénylő projektek felépítésébe? [...] Amíg nincs kész a B terv, addig ne átkozzuk el az A tervet” – mondta a megújuló energiákra való átállásról.

Olajjárvány

A példátlan olajhiány leginkább a légi közlekedés újbóli beindulásától és a Kínában még mindig szigorú Covid–19-korlátozások feloldásától várható. Nasszer szerint a világ kevesebb mint 2 százalékos tartalékkapacitással működik, és a járvány előtt az utasszállító gépek miatt naponta 2,5 millió hordóval több olaj fogyott, mint azóta.

Nasszer elmondta, hogy az orosz–ukrán háború nagyban elfedte az amúgy is kibontakozó energiaválságot, ami a pandémiás korlátozások feloldásával mindenképpen elharapódzott volna. Szerinte a pandémiás intézkedéseket rövid időn belül Kína is maga mögött hagyhatja, és mivel ők a világ legnagyobb olajimportőrei, ez további hiányt fog okozni az olajpiacokon.

(Borítókép: Egy szaúd-arábiai olajfeldolgozó üzem 2019. szeptember 20-án. Fotó: Fayez Nureldine / AFP)