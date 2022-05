Bajban a benzinkutak, nem mindegyik nyit ki hétfőn

Nem biztos, hogy minden benzinkút kinyit hétfőn, ugyanis ellátási problémákra hivatkozva már több magyarországi kút is bezárt, a nyitva levő kutakon pedig nem szolgálnak ki külföldi rendszámmal rendelkező autókat.

A csütörtöki kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy május 27-től csak magyar rendszámmal vagy magyar forgalmi engedéllyel rendelkező autósok tankolhatnak Magyarországon hatósági áras üzemanyagot, a többi autós számára piaci áron kell értékesíteni az üzemanyagot.

Az új rendeletet követően péntektől a kutakon kétféle árat alkalmaznak. A magyar rendszámú autók 480 forintos literáron, mindenki más pedig piaci áron tankolhat. Az intézkedésnek ugyan volt türelmi ideje, ezt azonban a kisebb kutak nem minden esetben tudták tartani.

Nem nyit újra több benzinkút

A hatósági ársapka miatt amúgy is kisebb haszonnal üzemelő kutak tulajdonosai a bírságok elkerülése miatt inkább ki sem fognak nyitni hétfőn reggel

– mondta Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a Blikknek.

A lap információi szerint a Shell ellátási problémákra hivatkozva több magyarországi benzinkútját bezárta, a nyitva levő kutakon pedig egyszerűen nem szolgálnak ki külföldi rendszámú autókat. A német és osztrák autóklubok szerint ez diszkrimináció, és emiatt akár perek százaira számíthatnak a magyarországi üzemanyagtöltő állomások üzemeltetői.

A kettős benzinár az automata üzemanyagkutaknál okozza a legnagyobb problémát, ugyanis minden automatánál piaci áron tankolhat a magyar rendszámú autó is, ám az újabb típusoknál a forgalmi engedélyen lévő vonalkód leolvasásával már a hatósági árra áll át a rendszer – ha központilag átprogramozták. Ha ez nem történt meg, akkor az automata kút üzemeltetőjénél a magyar forgalmi engedéllyel, a számlával és személyi iratokkal lehet visszakérni a különbözetet.

Így ellenőrzik a magyarokat a benzinkutakon

A Mol pénteki közleményében arra kérte a vásárlókat, hogy a benzinkutaknál a fizetéskor minden esetben mutassák be a forgalmi engedélyüket, hogy a pénztárnál a hatósági árra tudják módosítani a vásárlás összegét. A vállalat tájékoztatása szerint a kútoszlopokon a számlálók minden tankolás esetén a piaci árat tüntetik fel, de a pénztárnál a forgalmi engedély felmutatása után alacsonyabb összeget kell fizetniük a magyar vásárlóknak. A Mol munkatársai a fizetéskor a tankolás piaci árát egy vonalkód segítségével módosítják a hatósági árnak megfelelő összegre. Az üzemanyag-vásárlás felső mennyiségi korlátaiban nem történik változás, ez gépjárművenként továbbra is naponta legfeljebb száz liter, amiből maximálisan húsz liter tankolható szabványos kannába.

Kivitelezhetetlen rendelet

Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke az Index megkeresésére úgy kommentálta a péntektől hatályba lépett rendeletet, hogy az kivitelezhetetlen. Elmondása szerint ez 2200 magyarországi benzinkutat kényszerít bele egy olyan rendszerbe, ami nem megvalósítható, mivel a kutaknak nincs arra személyzeti kapacitásuk, hogy minden autót egyenként ellenőrizzenek. Az FBSZ elnöke hozzátette, hogy ilyen kérdésekben a szakma képviselőivel kellene egyeztetni a döntés bejelentése előtt.

Mint ismert, a benzinárstopot tavaly novemberben vezették be, és a 95-ös benzin és gázolaj árát literenként 480 forintban maximalizálták. Eredetileg három hónapra tervezték az árstopot, de két alkalommal is meghosszabbították, február és május közepén. A legutolsó kormányzati bejelentés szerint július elsejéig nem is oldották volna fel az árstopot.

