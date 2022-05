Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője reményteljes hangot ütött meg a kétnapos brüsszeli csúcstalálkozóról, de a 27 tagország vezetői kevés konkrét eredményre számítanak. Olyan forgatókönyv is lehetséges, miszerint az olajembargó körüli patthelyzet miatt nem kerülhet napirendre szélesebb körű szankciócsomag.

Hétfő délután már képesek leszünk megállapodást ajánlani a tagállamok vezetőinek

– nyilatkozta a Reutersnek az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.

A csúcstalálkozó leginkább kézzelfogható eredménye talán a kilencmilliárd euró értékű uniós hitelcsomagról, Ukrajna támogatásáról szóló megállapodás lehet. A csúcstalálkozó következtetéseinek a Reuters által látott tervezete szerint a vezetők támogatják egy nemzetközi alap létrehozását Ukrajna háború utáni újjáépítésére, amelynek konkrétumairól később döntenek.

A tervezet szerint a vezetők megvizsgálják az emelkedő energiaárak megfékezésének lehetőségét. Olyanokat vizsgálnak, mint például egy ideiglenes árplafon bevezetése – hasonlóan a magyar rendszerhez – és megvalósíthatósága. A további pontok között szerepel a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos adminisztrációs terhek csökkentése és a nemzeti kézben lévő energiahálózatok határokon átnyúló összekapcsolása. Nem utolsósorban kitérnek a befagyasztott orosz vagyon elkobzására is.

Magyar álláspont az EU-csúcs előtt

Vasárnap hosszú posztban konkrétan ismertette Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a magyar álláspontot, amely szerint „Magyarország csak abban az esetben támogatja az új szankciós csomagot, ha annak nem a magyar családok és vállalkozások fizetik meg az árát”. Orbán Balázs úgy fogalmazott, hogy ehhez „Brüsszelnek garanciát kell vállalnia arra, hogy a Magyarországra érkező vezetékes szállítású kőolaj felmentést kap, és biztosítania kell az Adria kőolajvezeték kapacitásbővítését, amely a vezetékes szállítás esetleges leállása esetén lehetővé tenné a tengeren keresztüli olajszállítást” – ahogy arról korábban mi is beszámoltunk.

Ez a garancia különösen fontos, hiszen ukrajna a napokban hangot adott annak, hogy bármi megtörténhet a Barátság kőolajvezetékkel

– hívta fel rá a figyelmet Orbán Balázs.

Amit eddig tudni lehet a csővezetéken érkező orosz olajról

Lapunk úgy értesült, hogy a csővezetéken érkező orosz olaj mentességet kap az embargó alól,

HA A MOL vállalja, hogy nem értékesíti európa további országaiban AZ URALI TÍPUSÚ OLAJAT,

továbbá ha megkapjuk arra a korábban is említett forrásokat, hogy a magyar finomítóinkat átállítsuk. A továbbértékesíti tilalom új fejlemény lehet, de logikus döntésnek tűnik, hogy ez a gyakorlatban hogyan lesz kivitelezve, az további fontos kérdéseket vet fel.

Az EUrologus most úgy értesült: a tagállami vezetők célja, hogy mindenképpen politikai egyezségre jussanak a kérdésben, ezért információink szerint Magyarország megkaphatja a szankciók alóli mentesítést. Egy magas rangú tanácsi tisztviselő szerint ez azt jelenti, hogy

az Oroszországból származó olajimport több mint kétharmadát sújtják behozatali tilalommal

– ahogy arról a HVG is beszámolt, hozzátéve, hogy Orbán Viktor kérése értelmében a vezetékes olajat egyelőre nem érinti a szankció. Legkorábban vélhetően a júniusi csúcstalálkozón térnek vissza erre a politikusok.

Az EU vezetői szerint még nem állunk készen

A Reuters információi szerint az Európai Unió vezetői nem tudnak majd megállapodni a hétfő-keddi brüsszeli csúcstalálkozón az orosz olajembargóról. Megérkezésükkor a vezetők közölték, hogy a hetek óta tartó alkudozás nem járt eredménnyel, bár bíznak abban, hogy a jövőben megállapodásra jutnak.

Még nem tartunk ott. De bízom benne, hogy később lesz rá lehetőség

– mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a hírügynökségnek.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök is nyilatkozott az EU-csúcsról, és azt mondta, hogy meglátása szerint nem állnak jól a dolgok az olajembargó tekintetében. A magyar miniszterelnök azt is elmondta, hogy a vezetékes olajra vonatkozó kivétel jó megoldás lenne. A kormányfő szerint ennél a forgatókönyvnél is további garanciákra lenne szükség.

Orbán Viktor kijelentette, hogy egyelőre semmilyen megegyezés nem született, és úgy fogalmazott az ülés előtt, hogy

Nehéz helyzetben vagyunk a bizottság felelőtlen magatartása miatt

– idézi a kormányfőt a Reuters.

(Borítókép: A Mol Dunai Finomítója Százhalombattán 2022. május 5-én. Fotó: Kisbenedek Attila / AFP)