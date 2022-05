Bezár az összes Orsay üzlet Magyarországon

A ruhabolt weboldalán azt írták, hogy a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt kénytelenek beszüntetni a magyarországi tevékenységüket, egyben felhívták a vásárlóik figyelmét arra, hogy június 10-ig van lehetőség beváltani az Orsay-ajándékkártyákat vagy Orsay-klub-utalványokat is.

Hozzátették, hogy aki 2022. május 4-ig rendelt a webáruházukban, és szeretné visszaküldeni a terméket, az a vonatkozó visszaküldési határidőn belül megteheti, vagy június 10-ig az üzletben is visszaválthatja a terméket. A nem hibás termékek esetében viszont már csak május 30-ig biztosítanak visszavételi, levásárlási és pénzvisszafizetési lehetőséget.

Nemzetközileg is bajban vannak

Az Orsay hétfői bejelentése sokakat meglepett, azonban az előjelek már láthatók voltak korábban is. A Forbes.hu már május elején beszámolt arról, hogy a ruhabolt bezárja a webáruházát (igaz, akkor még azt írták, hogy mindez csak ideiglenes jelleggel történik). Akkor az is kiderült, hogy az Orsay magyar leányvállalata, az MDO Kereskedelmi Kft. árbevétele a 2019-es 11,8 milliárdról forintról 2020-ra 9,7 milliárd forintra esett vissza.

Ennek következtében a cég azt az évet már 1,3 milliárd forintos veszteséggel zárta.

Az Orsaynek – amelynek 34 országban összesen 705 üzlete van – nem csak Magyarországon vannak gondjai: hasonló folyamat játszódott le például Ausztriában is, ahol a helyi leányvállalatuk már néhány héttel ezelőtt fizetésképtelenné vált. Németországban pedig az anyacéget már 2021 júniusában is csak egy 33 millió eurós kormányzati kölcsön mentette meg a csődtől, de még ezzel együtt is fizetésképtelenné váltak novemberre.

Az Orsay jelenleg egy francia üzletcsoport, a Mulliez birtokokában van (az ő üzleti portfóliójukhoz tartozik még többek közt a Pimkie, valamint a Decathlon is). A cégcsoport jelenleg is keresi a vevőt a vállalatra, de egyelőre nagyon bizonytalannak tűnik a jövőjük. Egyedül az a biztos, hogy július elejére Németországban és Lengyelországban is bezár az összes üzletük (előbbi országban 197, utóbbiban 130 boltjuk van).

(Borítókép: Alexander Pohl / NurPhoto / Getty Images)