A Gazprom nem szállít több gázt a Shell és az Orsted vállalatnak

Június 1-jétől az orosz Gazprom vállalat megszakítja a gázszállítást a dán Orsted és a Shell Energy Europe Limited számára, miután mindkét vállalat kijelentette: nem hajlandó rubelben fizetni az orosz gázért – írja a Guardian.

A Gazprom közleménye szerint a Shell Energy Europe Limited közölte vele, hogy nem fog rubelben fizetni a Németországba szállított gázért. Hozzátette: a szerződés évi 1,2 milliárd köbméterig terjedő gázszállításról szólt.

A Gazprom szerint a Shell és az Orsted nem fizette ki a gázszállításokat május 31-éig, így leállítja a szállítást, amíg nem fizetnek az orosz követeléseknek megfelelően.

Az Orsted vállalat hétfőn azt nyilatkozta, hogy a Gazprom Export leállíthatja a gázszállításokat, egy ilyen lépés azonban nem veszélyeztetné azonnal Dánia gázellátását.

A Gazprom Export továbbra is követeli, hogy az Ostred rubelben fizessen a gázszállításért. A szerződés alapján erre nincs jogi kötelezettségünk, és többször is jeleztük a Gazprom Exportnak, hogy ezt nem tesszük meg. A fizetési határidő május 31., továbbra is euróban kell fizetni