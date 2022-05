Tényleg lassított a kamatemeléssel a jegybank

Kamatot emelt a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a szokásos hó végi kamatdöntő ülésén. Így a korábban 5,4 százalékos alapkamat az előzetes várakozásoknak megfelelően 50 bázisponttal 5,9 százalékra-ra emelkedett.

Egyúttal emelték a kamatfolyosó sávját is, megteremtve a lehetőséget az egyhetes betéti kamat további növeléséhez is, itt ugyancsak 50 bázispontos az emelés, és a felső sáv 8,40-re nőtt.

Az előzetes elemzői várakozások Virág Barnabás, a jegybank alelnökének elmúlt 2 heti, a kamatemelési ütem mértékének lassításával kapcsolatos megszólalásaira alapozva arról szóltak, hogy a korábbi 100 bázispont helyett most 50 bázispontra esik vissza. A Portfolio által megkérdezett elemzők többsége lassítást vár, mindössze Regös Gábor, a Századvég szakértője számított arra, hogy marad a 100 bázispontos ütem.

Ugyanakkor az MNB már hónapok óta ismét az egyhetes jegybanki betétkamat szintjét tekinti irányadónak, ami már jócskán az alapkamat szintje fölé emelkedett – ez április 28 óta változatlanul 64,5 százalékon van –, és az előzetes elemzői várakozás az, hogy itt is változás lesz. Varga Zoltán, az Equilor makroelemzője szerint 30 bázispontos emelés várható az egy hetes betéteknél, és arra számít, hogy szeptemberben 7,9 százaléknál érhet majd össze az alapkamat és az egyhetes betéti kamatszint. 2024-re pedig 8,4 százalékos alapkamatot prognosztizált.

Jegybanki alapkamat mértékéről szóló rendelet hatálybalépésének időpontja Jegybanki alapkamat mértéke 2022.04.27. 5,40% 2022.03.23. 4,40% 2022.02.23. 3,40% 2022.01.26. 2,90% 2021.12.15. 2,40% 2021.11.17. 2,10% 2021.10.20. 1,80% 2021.09.22. 1,65% 2021.08.25. 1,50% 2021.07.28. 1,20% 2021.06.23. 0,90% 2020.07.22. 0,60% 2020.06.24. 0,75% 2016.05.25. 0,90% 2016.04.27. 1,05%

Az MNB egyébként lassan egy éve kezdte meg a kamatemelési ciklusát, jóval megelőzve ezzel mind az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed, mind az Európai Központi Bank hasonló lépéseit. Ennek nyomán tavaly még kevésbé, idén, és főleg az orosz-ukrán háború kitörése óta már erőteljesebben és gyorsabban jelentkezik az alapkamat-emelési ciklus hatása a lakossági lakás- és egyéb hitelek átárazásában, drágulásában is. Mindez azzal járt, hogy sokak számára a piaci lakáshitelek már kezdenek kigazdálkodhatatlanná válni. Ráadásul jelentős kockázatot jelent az emelkedő kamatszint azoknak is, akik változó kamatozású lakáshitelüket még nem fixesítették, és még jelenleg is élnek a júniusban, az előző járványvédelmi veszélyhelyzet idején elrendelt kamatstoppal, illetve rászorultsági alapú hitelmoratóriummal. Nem véletlenül javasolt a jegybank célzott kamatstop folytatást a legutóbbi pénzügyi stabilitási jelentés közzétételekor.

Persze az alapkamat alakulása nemcsak a hitelkamatokra és a gazdasági növekedésre gyakorolt hatása miatt fontos. A jegybank ugyan továbbra is az infláció letörését tartja fő céljának – illetve a visszatérést a 3 százalékos inflációs szintre –, és nincs kimondott árfolyamcélja, közvetetten azonban, az importált infláció, azaz az ipar és a szolgáltatások által behozott alapanyagok és egyebek áremelkedése miatt a forint-euróárfolyam alakulása is egyre fontosabb egy olyan nyitott gazdaságban, mint a magyar.

A forint árfolyama egyébként meglehetősen hektikusan alakult a kamatdöntés előtt: a Portfolio szerint az olajembargó hírére gyengüléssel kezdett tőzsdenyitáskor,395,5 forint volt egy euró aztán átmeneti délelőtti erősödés után dél körül ismét gyengülésre váltott, igaz, még mindig erősebb volt a nyitó szint alatti 394,8-cal.

(Borítókép: Bődey János / Index)