Hiába az energiaválság, mégis lakat kerül egy atomerőműre

Az Electricite de France SA közölte, hogy nem hosszabbítja meg a nyugat-angliai Hinkley Point B atomerőművének élettartamát, még akkor sem, amikor az Egyesült Királyság kormánya megoldásokat keres az energiaválság kezelésére, amely rekordszintre emelte az áram- és gázszámlákat. A francia üzemeltető így a nyáron a tervek szerint leállítja a blokkot, noha korábban azt mondta, hogy fontolóra venné a téli nyitva tartást, ha a brit kormány erre kérné – írja a Bloomberg.

A miniszterek olyan alternatív energiaforrások után kutatnak, amelyek helyettesíthetik a gázt az energiatermelésben, mivel Oroszország ukrajnai háborúja megzavarja az energiapiacokat. Az EDF a közleményben azt írta, hogy nem kapott kérést a brit kormánytól, de egy, az ügyet ismerő személy a Bloombergnek azt mondta, hogy a vállalat csak akkor tartaná nyitva az erőművet, ha erre kényszerülne.

Bár a kormány nem kért fel minket, ennek ellenére részletesen megvizsgáltuk, hogy mit igényelne egy rövid hosszabbítás, és úgy döntöttünk, hogy nem folytatjuk

– közölte a cég.

A Hinkley Point B már eddig is 15 évvel tovább maradt nyitva az eredetileg tervezettnél: 1996-ban, 2006-ban és 2016-ban is meghosszabbították az élettartamát. Most az utolsó blokkok júliusban és augusztusban állnak le. Az EDF jelezte, hogy arra fog összpontosítani, hogy a fennmaradó 5500 megawattos nukleáris kapacitása a következő években is biztosítsa az Egyesült Királyság áramellátását.

A kormány cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint idén télen kvóta szerint tenné hozzáférhető az áramot. Kwasi Kwarteng energiaügyi miniszter azonban sürgős megoldást keres az áramhiányra, amely miatt már lakossági kedvezményrendszert dolgoznak ki és profitadót vetettek ki a brit áramtermelőkre. A múlt héten felszólította a hálózatüzemeltetőt, a National Grid Plc-t, hogy találjon olyan megoldást, amely lehetővé teszi, hogy az ország szénerőművei a tél folyamán is üzemben maradjanak. Hétfőn az Egyesült Királyság megerősítette, hogy tárgyalásokat folytat a Centrica Plc-vel a Rough – az ország legnagyobb földgáztárolójának – újranyitásáról, amely 2017-ben leállt.

(Borítókép: A Hinkley Point B atomerőmű 2018. október 1-jén. Fotó: Matt Cardy / Getty Images)