A V-Híd új kelet-közép-európai bázist épít a vasútépítési ágazatnak

A magyar vasútépítésben meghatározó V-Híd Zrt. és a piacvezető vasútépítőgép-gyártó osztrák Plasser & Theurer stratégiai jelentőségű megállapodásában gépparkfejlesztés, karbantartóbázis építés és a tudástranszfer is meghatározó szerepet játszik.

Május 31. és június 2. között Münsterben rendezték meg a huszonnyolcadik nemzetközi pályaépítési kiállítást (IAF). Az eseményt a németországi vasútmérnökök szövetségének védnöksége alatt a hatvanas évek óta szervezik meg. A rendezvény idén egy hazai vasútépítésben mérföldkőnek számító eseménynek is helyt adott:

együttműködési megállapodást írt alá V-Híd Zrt. és a vasúti pályafenntartó- és vasútépítő gépeket gyártó piacvezető osztrák Plasser & Theurer (P&T).

A megállapodás értelmében

a vasútépítő vállalat gépeket vásárol a Plasser & Theurertől;

amely biztosítja az eszközök kezelőinek és karbantartóinak képzését;

a két cég K+F együttműködést köt a pályadiagnosztika területén;

továbbá a P&T technikai segítséget nyújt A V-Híd számára egy magyarországi karbantartóbázis kiépítéséhez és annak tanúsításához.

A megállapodást a V-Híd Zrt. részéről Sárváry István vezérigazgató írta alá, aki a Magyar Építőknek a helyszínen nyilatkozva kihangsúlyozta:

Ilyen mértékű beruházásba magyar vasútipari magánvállalat még nem kezdett. A V-Híd Zrt. a P&T eszközöket is beleértve jelenleg közel 40 millió euró értékű beruházást végez, és továbbiakban is gondolkozik.

A vezérigazgató elmondása szerint a vállalat a meglévő, SMD-80 géplánc mellé egy teljesen új vágányátépítő gépláncot, egy ágyazatrendező- továbbá egy kitérőszabályozó gépet is vásárolni kíván. A Plasser & Theurer által épített gépláncból jelenleg csupán hármat alkalmaznak aktívan Európában. A géplánc naponta 2 kilométernyi vágány átépítésére képes, és amint a gyártó leszállítja a gépeket, azonnal meg is kezdhetik majd a munkát.

A V-Híd Zrt. a P&T közreműködésével határozza meg a javítóbázis műszaki felszereltségét, és képezi ki azt a speciális műszaki gárdát, amely a gépek javítását végzi majd, így biztosítva a gyártó által is elvárt műszaki színvonalat.

A beruházással több tucat olyan munkahelyet teremtenek, amely a szakképzett magyar munkaerő számára itthon biztosít munkalehetőséget az új vasútépítési- és -karbantartási bázison.





Fontos lesz a kutatás-fejlesztés is a kivitelezés mellett

A V-Híd Csoport már jelenleg is közel 1000 munkavállalóval dolgozik a hazai és nemzetközi vasúti piacon. „A szellemi foglalkoztatottak aránya jelenleg 40 százalék körül áll, ami várhatóan így is marad, ugyanis a kivitelezési ágazat növekedése mellett hangsúlyt kap ma már a kutatás-fejlesztés is, erre a területre minél több fiatal hazai mérnököt fogunk bevonni" – mondta Sárváry István.

A cél az, hogy a V-Híd ne csak Magyarország legfejlettebb vasútépítési vállalata legyen, hanem nemzetközileg is piacképes, európai és magyar technológiát kínálhasson partnereinek. A magyar vasúti infrastruktúra jövőjét erősíti az együttműködés.

Johannes Max-Theurer, a Plasser & Theurer vezérigazgatója számára imponáló a magyar cég fejlődése. Szerinte új technológiák meghonosításához egy ország piacán, pont olyan erős partnerre van szükség, mint a V-Híd. Max-Theurer szerint ez az együttműködés példaként szolgálhat más európai országok számára is.