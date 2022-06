Óriási összeget invesztál a jövőbe az amerikai autógyártó

A Ford Motor csütörtökön bejelentette, hogy 3,7 milliárd dollárt fektet be a Michiganben, Ohióban és Missouriban található összeszerelő üzemeibe, ahol elektromos és benzinüzemű járműveket egyaránt gyártanak majd.

A Ford több milliárd dolláros beruházássorozatba kezd, hogy fejlessze gyártási kapacitásait: összesen 3,7 milliárd dollárt (mintegy 1400 milliárd forintot) költenek el az e-autók és a hagyományos meghajtású modellek gyártására. A teljes finanszírozásból 2,3 milliárd dollárt az EV-kre költenek, ami része a korábban felvázolt 50 milliárd dolláros, 2026-ig tartó stratégiájuknak.

A Ford azt is közölte, hogy némi támogatást is kap az állami költségvetésekből: Michigan mintegy 150 millió dollárral, míg Ohio 200 millió dollárral száll be a beruházásokba. Előbbi üzemében több mint 6200 órabéres munkahelyet teremt a cég, és 3000 ideiglenes alkalmazottat alakít át teljes munkaidős alkalmazottá, akik egészségügyi ellátásban és magasabb fizetésben részesülnek – írja a Reuters.

A Ford márciusban közölte, hogy 2026-ig 50 milliárd dollárra növeli az elektromos járművekre fordított kiadásait a korábbi 30 milliárd dollárról. Azt is közölte, hogy az EV és a belső égésű motorok (ICE) üzletágát különálló egységként fogja működtetni, amivel az e-autós iparág vezetőjét, a Teslát akarja utolérni.

A vállalat közölte, hogy 2026 végéig évente több mint 2 millió elektromos autót tervez gyártani világszerte, ami a globális termelésének mintegy harmada.

Joe Biden amerikai elnök augusztusban rendeletet adott ki, amelyben célul tűzte ki, hogy az autógyártók 2030-ra az új járművek 50 százalékát elektromos vagy plug-in hibrid modellként értékesítsék. A Ford tehát részben ennek is akar megfelelni.

Az autógyártó 2021 végén mintegy 56 ezer amerikai órabéres munkavállalót foglalkoztatott. Őket a United Auto Workers szakszervezet képviseli, amellyel a Ford jövőre új munkaszerződésről fog tárgyalni.

A Ford azt is elmondta, hogy a csütörtöki összegből 1 milliárd dollárt a következő öt évben az üzemekben a munkakörnyezet fejlesztésére fordítanak majd. Például egészségesebb ételeket szolgálnak majd fel a menzán, de lesznek e-töltők is a dolgozói parkolókban.

