Már 120 dollárnál is többe kerül egy hordó nyersolaj

A Reuters szerint a nyersolaj ára rövid időre elérte a 121,95 dollárt is, reggel 9 környékén azonban 120 dollár környékén stabilizálódott az ár. A hírügynökség szerint az áremelkedés mögött az áll, hogy Szaúd-Arábia bejelentette:

Júliustól drágábban adják a nyersolajat.

A kőolaj-exportáló országok szövetsége (OPEC) múlt héten jelentette be, hogy a megnövekedett kereslet miatt júliusban és augusztusban naponta 648 ezer hordóval növelik a kitermelés volumenét.

Sokan azonban úgy vélik, hogy ezt a vállalást a gyakorlatban nem tudják megvalósítani, ez pedig bizonytalanságot eredményezett a piacon. A JP Morgan úgy kalkulál, hogy a tervezett 648 ezer hordó helyett júliusban mindössze 160 ezerrel, augusztusban pedig 170 ezer tudják majd emelni a kitermelést.

A nyersolaj árát az orosz–ukrán háború is jelentősen növelte. Már a háború előtt is azt prognosztizálták, hogy ha kitör a konfliktus, középtávon akár a hordónkénti 150 dollárig is felszökhetnek az árak.