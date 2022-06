Nincs semmi „gyanús”, a DIGI nem az extraprofitadó miatt emel

Nemcsak a Ryanair, de a DIGI eljárását is nehezményezték az Index olvasói. Tették mindezt amiatt, mert a légitársasághoz hasonlóan a távközlési szolgáltató is épp most emel árat, amikor a kormány az extraprofitadó befizetését kéri. A DIGI lapunk megkeresésére ugyanakkor azt közölte, hogy a díjváltozást már május elején, jóval a kormány bejelentése előtt jelezték a fogyasztók felé.

A Ryanair utasaihoz hasonlóan a DIGI ügyfelei is úgy érzik, hogy az extraprofitadó áldozataivá váltak – ez derült ki azokból a levelekből, melyek csütörtök este óta szünet nélkül érkeznek az Index szerkesztőségébe.

Mint ismert, kisebb botrány robbant ki, mert a Ryanair úgy döntött, hogy az extraprofitadót az utasokkal fizetteti ki, a 3900 forintos felárat ráadásul azoktól is elkéri, akik még korábban foglaltak helyet valamelyik járatra. Az áremelés komoly felháborodáshoz vezetett, a légitársaságot és a kormányt egyaránt éles kritikával illető olvasói leveleket itt gyűjtöttük össze.

Olvasóink egy része viszont nem a Ryanairre, hanem a DIGI-re borult ki, egyikük például az írta, hogy az eredetileg 3100 forintos előfizetése július 1-től már 3900 forintba fog kerülni, és szerinte az időzítés nem lehet véletlen.

Gyanús, hogy pont most emel árat

– jegyezte meg olvasónk.

Lapunk megkeresésére a DIGI azonban határozottan cáfolta, hogy a távközlési különadó bevezetése és a szolgáltatónál július 1-től hatályba lépő áremelés összefüggésben állna egymással.

A társaság szerint mindezt bizonyítja, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően már a május elején kiküldött számlalevelekben tájékoztatták az előfizetőket a változásokról.

Egyébként az egyik olvasó által csatolt, áremelkedésekről szóló hivatalos értesítőn is május 10-ei dátum látható. Orbán Viktor május 25-én jelentette be, hogy különadót szednek be azoktól a cégektől, amelyek az elmúlt időszakban extraprofitra tettek szert. A bankok, a biztosítók, a nagy kereskedelmi láncok, az energiaipari cégek és a gyógyszerkereskedők mellett a légitársaságok és a telekommunikációs vállalatok is beletartoznak ebbe a körbe.

(Borítókép: Róka László / MTI)