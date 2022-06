Kiderült, mi okozza a legnagyobb problémát az építőiparban

Nem tartanak válságtól az építőiparban, azt ugyanakkor remélik, hogy az ágazat segítséget kap a kormánytól – mondta az ATV híradójának Markovich Béla, a MAPEI Kft. ügyvezetője.

A legnagyobb problémát jelenleg a szakemberhiányon kívül az építőanyaghiány okozza. Előfordul ugyanis, hogy egyes építőanyagokra több hónapot is várni kell, amiknek a végleges árát a rendeléskor még nem is tudhatja a vevő, mivel az naponta is változhat.

Markovich Béla szerint több oka is van annak, hogy nem tudnak hosszabb távra árajánlatot adni a kivitelezők, melyek közül az alapanyagár-emelkedés az egyik leglényegesebb.

Utána bejött az euró, a háború miatt az euró elszállt, most is 390–400 között mozog. A magyar építőanyaggyártás rettenetesen ki van téve az importnak is, nagyon sok termék érkezik be importból, ez talán a harmadik, ami miatt nehéz árajánlatot adni

– fogalmazott a szakember, aki ugyanakkor hozzátette, hogy az árnövekedésben lassulás figyelhető meg, ráadásul szerinte az árak év végéig stabilizálódnak.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az ATV hírműsorának elmondta: már Budapesten is több mint 1,1 millió forintot kell fizetni egy négyzetméternyi új lakásért, ez a drágulás pedig a jövőben tovább folytatódhat.

Azt is megjegyezte, hogy az ingatlanpiacon elsősorban az új lakások árát befolyásolja az építőipari költségek megnövekedése.

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy 2022 első negyedévében 8,2 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék (GDP) a Központi Statiszikai Hivatal (KSH) adatai alapján. A növekedéshez az építőipar 0,6 százalékponttal járult hozzá.

