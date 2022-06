Négynapos munkahét: nem is olyan zseniális, mint elsőre hangzik

A munkaerő-közvetítő cég vezetője szerint a négynapos munkahét maga az őrület. A szervezetpszichológus attól tart, hogy lélektani szempontból kétélű fegyver is lehet. A szakszervezeti vezető azt mondja, a négynapos munkahéttel kapcsolatos eddigi kísérletek eredményei messze nem egyértelműek. Az egyetemi docens azonban óvatosan optimista. Egy biztos: most már Magyarországon is tesztelik.