Megnyitja a kormány a stratégiai tárolókat az OMV miatt

Ausztriához hasonlóan Magyarország is elérhetővé teszi stratégiai tartalékainak egy részét belföldi felhasználásra, így a schwechati olajfinomító tervezettnél hosszabb leállása ellenére biztosított hazánk üzemanyagellátása – jelentette be Palkovics László technológiai és ipari miniszter.

A kormány kiemelt célja, hogy a lakosság és a gazdaság számára folyamatosan biztosított legyen a megfizethető üzemanyag. A tavaly novemberben bevezetett benzinárstopnak köszönhetően a magyar emberek a legalacsonyabb árat fizetik az üzemanyagért egész Európában.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a hazai üzemanyagellátás biztosítása érdekében Magyarország felszabadítja az ország stratégiai benzin és dízel tartalékainak egy részét, ezzel segítve a schwechati olajfinomító tervezettnél hosszabb leállása miatt kialakult helyzetet.

A felszabadított stratégiai benzin és dízel tartalékot az OMV a lehető leghamarabb pótolja vissza. Mint írjáké: „tekintettel az OMV schwechati finomítójában bekövetkezett üzemzavarra – Magyarország megfelelő minőségű és mennyiségű folyékony motorikus üzemanyaggal történő zavartalan ellátása érdekében” a biztonsági kőolajtermék készletekből:

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) a felszabadított készletet értékesítésre felajánlja – tették hozzá a közleményben. Kiemelik, hogy az így felszabadult üzemanyagot kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában és nagykereskedelmi partnerei részére értékesítheti tovább Magyarország határain belül történő kiskereskedelmi értékesítés céljából.

A rendelet szerint az OMV Hungária Kft. a felszabadított készletből értékesítésre kerülő teljes mennyiség 40 százalékát 2022. augusztus 31-ig és 60 százalékát 2022. október 31-ig az MSZKSZ részére visszapótolja.

Az Index korábban Grád Ottóval, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárával beszélgetett, aki elmondta:

Most beláthatatlan, hogy mit hoz a nyár, mert fizikai hozzáférésben is lesznek problémák. Tudni kell, hogy a kőolajtermékek iránt nyáron csúcsigény van, jóval magasabb a fogyasztói igény, ami emeli az ellátásbiztonság kockázatát már most is.