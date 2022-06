Módosítja a törvényeket a német kormány, hogy rátegye a kezét az extraprofitra

Az árkedvezmény a német Szabaddemokrata Párt (FDP) ötlete volt válaszként az energiaárak hirtelen, radikális növekedésére. A literenként 35 centig terjedő adókedvezmény azonban nem jutott el a fogyasztókhoz, ugyanis az olajipari vállalatok lenyelték az állami pénzt − írta meg a Spiegel.

A zöldpárti Habeck szerint

a szövetségi kartellhivatal első adatsorai a tankolási kedvezményről azt mutatják, hogy a hónap eleje óta a nyersolaj és a benzinkútárak közötti különbség meredeken nőtt. Nyilvánvalóan bekövetkezett az, amire sok szakértő figyelmeztetett: az ásványolajipari cégek kaszálják a profitot, a fogyasztók észre sem veszik az adócsökkentést.

A Spiegel információi szerint Habeck, aki az alkancellári posztot is betölti, a következő hetekben jelentősen szigorítani kívánja a trösztellenes törvényt.

A tervek szerint a versenyjogi hatóságok akkor is beavatkozhatnak a piacokba, ha a jogsértés nem bizonyítható. Eddig ilyen bizonyítékokat alig sikerült találniuk a hatóságoknak az olajcégeknél, finomítóknál és benzinkutaknál, annak ellenére, hogy a végfelhasználók számára továbbra is magas volt az üzemanyag ára. Ez jelenleg erősen megköti a Szövetségi Trösztellenes Hivatal kezét.

További lépésként a Trösztellenes Hivatalnak gyorsabban kéne zárolnia az oligopol piac (olyan, kisebb méretű szereplők vannak jelen, akik a versenyt csak korlátozni tudják, megakadályozni nem – a szerk.) által termelt nyereséget. Ez elméletileg már eddig is lehetséges volt, de komoly jogi eljárásokhoz volt kötve.

Ezt a törvény jelenleg használhatatlan. A következményeket a fogyasztók viselik, akiknek magasabb árakat kell fizetniük

− magyarázza a kartellhivatal kibővített mozgásterét a miniszter. A beszedett összegek az államkasszába kerülnének.

Egyre több országban vezetnek be árstopot

Mint azt megírtuk, Németország, Franciaország, Olaszország és Spanyolország az energiaárak emelkedésére reagálva adócsökkentési terveket jelentett be, illetve további kedvezményeket is finanszíroznak. Így igyekeznek megóvni a gazdaságukat a költségek növekedésétől és a további inflációtól.

A négy legnagyobb uniós ország több mint 80 milliárd euró (több mint 30 ezer milliárd forint) értékű intézkedést jelentett be, így próbálják megvédeni a fogyasztókat és a vállalkozásokat az orosz invázió miatt megugró energiaáraktól.

Magyarországon a kormány november 15-én vezették be a benzinárstopot, amely többszöri hosszabbítás után máig is érvényben van. A rendelet lényege, hogy 480 forinton fixálják a benzin és a gázolaj árát.

Az intézkedés következtében több benzinkutas is kétségbeesetten fordult a kormány felé az elmúlt hónapokban, júniusban akár 500 benzinkút bezárását is okozhatja az árstop. A benzinkutasok mellett a szakértők is megfogalmazták kételyeiket, mondván, előfordulhat, hogy ideiglenes üzemanyaghiánnyal kell szembenézni több kúton is a nyáron.

(Borítókép: Robert Habeck. Fotó: MTI / EPA / Keystone / Laurent Gillieron)