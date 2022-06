Külpolitika, választások: mitől került történelmi mélypontra a forint?

Hétfőn délután elérte történelmi mélypontját a forint: egy euróért több mint 400 forintot kellett fizetni. Az elemző szerint több oka is lehet annak, hogy gyengült a magyar fizetőeszköz.

Még a gyengülő euróval szemben sem tudta tartani magát a forint és az elmúlt időszakban ellenállást jelentő 395-ös szinten lévő ellenállást átütve pénteken is egészen az esti órákig veszített értékéből, akkor viszont elkezdett távolodni. A magyar fizetőeszköz még a 395,5-ös árfolyam közeléből kezdte a pénteken, de aztán folyamatosan gyengülve már délután három órakor megközelítette az eddigi történelmi mélypontot jelentő 399,583-as szintet.

Hétfőn is mínuszban kezdte a napot a forint: ugyan 397,933 volt a hétvégi utáni kezdő árfolyam, de reggel 8 után nem sokkal már 398,95 közelében járt az eurókurzus a stooq.com adatai szerint.

Ekkor már át is vitte a mélypontot az egyébként a dollárral szemben gyengülő euróval szemben: napközben ugyanis 0,9 százalék körüli szinten gyengült a közös európai deviza a dollárhoz képest. A forint így nem meglepő módon már péntek délelőtt új mélypontra esett az amerikai pénzzel szemben, az árfolyam 379,62 fölé is benézett a Stooq.com adatai szerint.

Az euróval szembeni új mélypontot a 400.179 jelentette hétfő 15 óra után.

Az elmúlt 52 hét sem alakult jól a forint szempontjából, közel 50 forinttal lett drágább az euró, ami 15 százalékhoz közeli gyengülést jelent.

Közben az eurónak sincs erős időszaka, múlt hét óta folyamatosan gyengül a dollárral szemben. Éves alapon 13–13,5 százalékot veszített az amerikai fizetőeszközzel szemben. Ennek a felét az idén szedte össze, 8 százalékos mínuszt hozott január eleje óta.

Elemzői reakciók

Lapunk megkérdezte Suppan Gergelyt, a Magyar Bankholding vezető elemzőjét, aki felhívta figyelmet arra, hogy a lengyel zloty is gyengült. Így elképzelhető az is, hogy nemcsak a forint, hanem a régió teljesíthet ma rosszul. Szerinte elég furcsa, ami most történik, hiszen az amerikai inflációs adatnak – ami múlt héten pénteken jött ki – nem kellene ekkora hatással lennie. Az elemző egyértelműen kiemelte,

Nem látni még, hogy mitől szálltunk el ennyire.

Németh Dávid, a K&H vezető elemzője szerint a pénteki amerikai inflációs adat elrontotta piaci hangulatot, és ez már önmagában nem kedvezett a forintnak, „de a forint folyamatosan gyengül a választások óta, és úgy néz ki, hogy ebből a gyengülő csatornából nem tudott kitörni”. Németh Dávid szerint az okok abban vannak, hogy a költségvetési hiányunk magasabb lett, és a kiigazítások a költségvetésben kevésbé piacbarátok. Véleménye szerint „Magyarország külpolitikai tevékenységét se értékeli pozitívan a piac, hiszen továbbra sincs az EU-s pénzekről megállapodás”.

Fontos megjegyezni, hogy szintén negatív hatás az orosz–ukrán háború, illetve annak elhúzódása, ami folyamatosan energiaválsággal fenyeget, bár ennek közvetlen hatása nincs a forint árfolyamára.

