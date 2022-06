A Wizz Air is áthárítja az extraprofitadót?

Múlt héten kiderült, hogy a Ryanair légitársaság az utasokkal fizetteti ki a kormány által kivetett különadót. Azóta folyamatosan érkeztek az olvasói levelek a Wizz Airrel kapcsolatosan is, hogy ők is átterhelek a plusz költségeiket az emberekre.

Ahogy a Ryanairrel, múlt héten úgy most Wizz Airrel kapcsolatosan érkeznek a szerkesztőségünkbe az olvasói levelek. Ezek értelmében nem várt extra költségek merülnek fel, amiket eddig nem tapasztaltak.

Ahogy eddig, ez után is nagyon szívesen várjuk a szerkesztőségünkbe az észrevételeiket.

Az alábbiakban kiragadtunk párat közülük.

Az egyik magyar utas arról számolt be, hogy amióta megtörtént a kormány bejelentése, 10 eurót számolnak fel pluszban minden repülőjegyhez. Az olvasónk, akinek a levelét ezúton is köszönjük, több úti céllal is kipróbálta és minden esetben hasonló felárat tapasztalt.

Egy másik olvasónk, akik Budapest–London között szeretett volna repülőjegyet repülőjegyet venni, azt tapasztalta, hogy a foglalást követően 16 font pluszköltség jelenik meg a számláján, tehát a korábban jóváhagyott 101,38 fontot, de a fizetéskor ez már 117,58 fontra ugrott.

Az Index telefonon kereste az ügyben a Wizz Air sajtókapcsolati munkatársát, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ. Amint ez megtörténik, frissítjük cikkünket.

Ryanair már áthárította

Ahogy arról korábban beszámoltunk a kormány elfogadhatatlannak tartja és a leghatározottabban elutasítja, hogy a Ryanair a légitársaságokra kivetett extraprofit-különadóját áthárítja az utazókra – ezt Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter jelentette ki az Index megkeresésére.

Wizz Airrel kapcsolatosan a kormány még külön nem reagált, de Ryanair kapcsolatosan már a fogyasztóvédelemhez fordultak. Budapest Főváros Kormányhivatala az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írta, hogy „a kormány elfogadhatatlannak tartja a Ryanair légitársaság azon döntését, amellyel a jegyüket már megvásárló és kifizető utasokra próbál újabb terhet róni. Ezért a kormányhivatal azonnali fogyasztóvédelmi vizsgálatot rendelt el az ügyben”.

Oroszországi háború hatásai

Október 31-ig, a nyári menetrend végéig törli összes, Oroszországból induló és onnan érkező járatát a Wizz Air. A légitársaság a jelenlegi háborús helyzetet és a piac alakulását figyelembe véve hozta meg a döntést. Mint az Indexhez eljuttatott közleményükben írják, ezzel párhuzamosan

JÚNIUS VÉGÉIG MINDEN, UKRAJNÁBA INDULÓ ÉS ONNAN ÉRKEZŐ JÁRATOT IS SZÜNETELTETNEK.

A légitársaság egyébként kilenc magyarországi útvonalat nyitott újra idén: Budapestről újra elérhető lesz London-Gatwick, Edinburgh, Oslo, Podgorica, Varsó, Bologna és Szkopje, Debrecenből pedig Tel-Aviv és Lárnaka.

(Borítókép: Mateusz Slodkowski / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)